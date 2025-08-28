Hijo de José Ramón Fernández revela salida de comentarista de TUDN

La fuga de talento en la televisión deportiva mexicana hacia las plataformas de streaming continúa. Ahora es Televisa la empresa que perderá a uno de sus elementos, quien ya tiene acuerdo en Fox.

Durante los últimos 25 años este elemento ha trabajado en la televisora de Chapultepec, siendo el futbol su deporte predilecto. Marco Cancino tendría listas sus maletas para salir de Televisa e incorporarse a la nueva alternativa en servicios de streaming.

Fue Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón Fernández, quien dio a conocer la noticia, incluso antes que el propio Cancino, Televisa o Fox. Al también comunicador se le escapó el nombre del comentarista durante una entrevista para las redes sociales de la People's League, producto que también tendrá Fox.

"El otro Fox, que compró Caliente TV, tiene muchos derechos de futbol. Allí se fueron Raúl Orvañanos, Rafael Puente, Marco Cancino y varios comentaristas", aseguró Fernández, revelando así la salida de Cancino de Televisa.