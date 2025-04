Hijas de Raquel Bigorra y Daniel Bisogno disputan protagónico en teatro

La tensión entre Raquel Bigorra y el fallecido conductor Daniel Bisogno fue uno de los conflictos más sonados del mundo del espectáculo mexicano. Años después, un nuevo capítulo podría escribirse en los escenarios teatrales, pero esta vez no con ellos como protagonistas, sino con sus hijas.

Raquel Bigorra reveló recientemente que su hija, quien estudia actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) y toma clases de canto y piano, podría ser considerada para participar en la puesta en escena de Matilda: El musical, una ambiciosa producción de Alejandro Gou.

"Subí una foto de mi hija y algunos reporteros me dijeron que Gou preguntó si cantaba, porque la quiere para Matilda", contó emocionada la conductora. Aunque el casting aún no se concreta, Bigorra no esconde su ilusión de que su hija tenga la oportunidad de debutar, aunque sea en un papel pequeño: "Para ella será una gran oportunidad".

TAMBIÉN LEE Hijo de Galilea Montijo es relacionado con actriz de Televisa, ¿de quién se trata?

La joven Tania Nicole Chávez fue captada junto a Mateo durante un evento en CDMX; te contamos quién es ella y por qué se habla de una relación entre ambos

Pero no es la única niña que podría subirse al escenario. Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel Bisogno, compartió en entrevista con Matilde Obregón que la hija del conductor también está contemplada para el musical. Según relató, Gou le hizo una promesa a Bisogno antes de su muerte: que su hija estaría en la obra. “Ya estás para Matilda y se lo prometí a tu papá”, le habría dicho el productor.

Este posible encuentro entre las hijas de dos figuras mediáticas que protagonizaron una fuerte ruptura ha generado sorpresa, aunque Bigorra aseguró que no hay rencores:“Después de todo lo que pasó, hubo un distanciamiento, pero mi niña la quería muchísimo. Nosotros nunca hicimos comentarios negativos ni en público ni en privado. No hay un gran problema. Si yo fuera rencorosa, no permitiría esto”, afirmó.

Más allá del pasado, Bigorra se mostró emocionada por el futuro artístico de su hija: “Con tal de que ella sea feliz y cumpla sus sueños, nosotros estamos para ser sus asistentes y más”.