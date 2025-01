Hija de Dulce revela que la cantante enfrentaba metástasis avanzada

En medio del dolor por la pérdida de su madre y las críticas por la forma reservada en que ha manejado el duelo, Romina Mircoli, hija de la cantante Dulce, habló sobre las complicaciones que vivió su madre en sus últimos días.

Dulce falleció a los 69 años el 25 de diciembre, tras haber estado hospitalizada a principios de ese mes. Su salud, supuestamente, se había visto afectada por la extirpación de uno de sus riñones en marzo, una operación necesaria debido a un tumor. Aunque la cantante siempre mantuvo la esperanza de que la intervención sería exitosa, los problemas fueron más graves de lo que se esperaba.

Romina, en una reciente entrevista con el programa "Hoy", compartió que la situación fue muy difícil, pero que nunca dejó de acompañar a su madre en todo el proceso: "Yo me mudé día y noche (al hospital). Tengo mucha paz por eso", comentó.

Pese a que no pudieron despedirse completamente, pasaron mucho tiempo juntas, ya que Dulce ya no podía valerse por sí misma: "La movía, le daba de comer, yo la vestía, la cambiaba".

Romina relató que los estudios pulmonares de Dulce inicialmente resultaron "negativos" para cáncer. Sin embargo, cuando la operaron por empiema pleural, una enfermedad pulmonar causada por una neumonía que sufrió, los médicos descubrieron un tumor grande. "(El bulto) estaba por fuera de la bolsita que cubre el pulmón, entonces por dentro no se veía y a la mera hora se descubre que hay metástasis muy avanzada", explicó.

En su testimonio, Romina aclaró que compartía su experiencia porque, al intentar mantener en privado el dolor, surgieron especulaciones.

La hija de Dulce también reveló una última petición de la cantante, quien le pidió que no permitiera que la vieran en su estado. "Me volvió a insistir. Me dijo: 'Tú elige la urna más preciosa y llévame a la Basílica, por favor, pero una urna que brille'", recordó Romina.

Por último, Romina lamentó que su madre ya no podrá compartir momentos con su nieto, como verlo crecer o avanzar en su escolaridad. Más recientemente, perdió a su abuela materna.