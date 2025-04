Hermosillo vive nueva crisis de violencia, ¿Cuál es el conflicto?

Esta semana, en Sonora se reportaron ataques con machetes contra personas en los barrios de Hermosillo.

El diario Excélsior reportó que esto se ha vuelto una nueva crisis de inseguridad, la cual repite patrones a la presentada en 2015, cuando también sujetos conocidos como “macheteros” recorrían las calles con machetes, presuntamente para defenderse o atacar, y que resultaron en desencuentros con agresiones a policías, por lo que se autorizó el uso de fuerza y de disparar a los atacantes.

La crisis terminó luego de que varios de estos “macheteros” murieron. Pero en esta ocasión, la crisis que vive Hermosillo se presenta no con adultos armados sino con menores de edad, que arremeten contra otras personas.

Fue a principios de esta semana cuando comenzaron a circular videos en redes sociales de las agresiones por la pandilla Hermosillo Pueblitos Locos contra estudiantes de secundaria y adultos que pasaban por el barrio.

Excélsior señaló que las autoridades trataron de minimizar los hechos, argumentado que los menores armados con pistolas, machetes u otras armas blancas estaban dañando vehículos y no agrediendo a personas como se ve en los videos. Incluso en uno adolescentes armados con machetes agreden a un adulto que clama por su vida . De este hecho en particular no se especifica cuál es el estado de salud de la víctima.

Entre las pandillas, dicen los vecinos entrevistados por el medio, late también el conflicto interno que estremece al Cártel de Sinaloa y viene dejando su reguero de víctimas en el estado originario con cientos de desaparecidos y muertos desde septiembre del 2024.

Si bien dos menores que fueron captados en los videos ya fueron detenidos por la policía municipal, cuando caminaban por la calle portando un machete. El titular del Poder Judicial estatal manifestó que pese a la gravedad de los presuntos delitos en los que estarían implicados la sentencia máximas sería de seis años.