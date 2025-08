Hermanos Name, por el triunfo en Coahuila 1000

l reto de conquistar al desierto coahuilense es la nueva aventura que le espera a Francisco "Pancho" Name, quien junto a su hermano Fernando, correrá la edición 2025 del Rally Coahuila 1000, con un objetivo claro: conquistar el campeonato Absoluto, denominado Overall en el fascinante mundo del Off Road.

EQUIPO COMPLETO

De visita en El Siglo de Torreón, los hermanos Name Guzzy compartieron sus objetivos durante la emisión semanal de META a Fondo, a través de la plataforma Siglo TV, charla en la que dejaron claro su gran respeto a la ruta del desierto coahuilense, y su mirada bien puesta en que "la tercera sea la vencida". El Rally Coahuila 1000 se correrá durante este fin de semana y representa un gran reto para los pilotos procedentes de diversas latitudes del país, en un primer tramo desde Torreón, con 418 kilómetros por difíciles y demandantes caminos por el desierto, hasta llegar a Parras de la Fuente, donde oficialmente se marca la META final del día.

El sábado 9 de agosto, se partirá de Parras hasta la ciudad de Monclova, que es la META final, en un recorrido de 500 kilómetros, para completar el total de 1000 kilómetros, considerando otros tramos de esta emblemática carrera que sin duda puede considerarse de enduro. "Este rally lo corro junto a mi hermano Fernando, con quien hago las carreras de Off - Road con Can - Am, apoyados por Can - Am Off - Road Latinoamérica, y adicionalmente estaré compartiendo la carrera con Jorge Vela, quien es uno de los mejores pilotos de Off - Road de Baja California Sur, entonces, tenemos buenas posibilidades y nuestra tirada es pelear el primer lugar de la general, aunque nuestra categoría es UTV PRO Unlimited", explicó el experimentado piloto durante la agradable plática.

"El desierto de Coahuila se convierte un escenario de competencia con el Coahuila 1000, una carrera muy interesante que se ha ido posicionando a lo largo de estos años y bueno, regresamos, ahora sí, como dicen, más fuertes que nunca, con un coche, además, renovado", agregó Francisco, quien regularmente corre rally, pero ahora se sube al Off - Road para buscar nuevos desafíos. "Coahuila es un estado muy grande en nuestro país, es me parece que el segundo más grande del territorio y es increíble toda la biodiversidad que tienes y durante el recorrido pasas por lagunas secas, pasas por bosques y diferentes ecosistemas, que lo hace aún más especial", añadió Fernando Name, quien comparte esta aventura con su hermano.

CORRER CON INTELIGENCIA

La estrategia es un punto muy importante en toda carrera de Off - Road, y los hermanos Name Guzzy se han preparado en todos los sentidos posibles, para también implementar el mejor manejo en el impredecible desierto: "Tienes que ser muy inteligente en esta carrera, como bien decía Fer, pasamos por diferentes tipos de escenarios, pues el estado lo tiene todo y tienes que saber cómo adaptar tu manejo, tienes que ser inteligente porque son muchos kilómetros, es una carrera muy demandante, pero creo que siendo cautelosos, llevando a un muy buen paso, cuidando el auto, podemos tener un buen resultado, que eso es lo que estamos buscando. Sabemos que hay grandes pilotos que van a estar participando y además, queremos contarles que en esta ocasión vamos a compartir el auto también con otro piloto de Baja California Sur, de Los Cabos, Jorge Vela, del equipo Mamba Negra, que ellos ya habían corrido en otras ocasiones también el Coahuila 1000 y decidimos unir fuerzas en en esta ocasión. Vamos estar corriendo con el apoyo de de Canam, LATAM, dijo Francisco.

Finalmente, "Pancho" elogió la carrera de Coahuila: "Creo que algo muy interesante es el esfuerzo que hace la organización junto con el gobierno del Estado para estar posicionando este evento, y como como competidores, pues bueno, además de que nos apasiona y nos gusta, cuando ves que hay una organización que le está poniendo ganas y empeño, corres encantado, el Coahuila 1000 vale totalmente la pena".