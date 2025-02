Héctor Mancilla: ¿Cuánto gana el delantero ex campeón de Liga MX en el futbol llanero?

¿Qué fue del delantero que quedó campeón con Toluca y Tigres?

Uno de los jugadores más temidos que había en la ofensiva de la Liga MX lleva el nombre de Héctor Mancilla, delantero que quedó campeón con Toluca, Tigres y que actualmente se encuentra alejado de las canchas profesionales pero no del futbol amateur.

El paso del delantero chileno en la Liga MX progresaba de buena forma, tras haber vivido sus mejores momentos en Toluca con dos títulos, Mancilla fue enviado al Tigres donde campeonó en una ocasión, pero después de ese logro, el rendimiento del nacido en Purranque empezó a decaer gradualmente.

Este pasó por equipos como Atlas, Morelia y Dorados de Sinaloa antes de retirarse en 2017 en Lobos BUAP como su último club, su valor como fichaje decayó más lento, Mancilla tuvo un pico de valor de 5.50 millones de euros a finales de 2009 jugando para los Diablos Rojos, mientras que en 2015 cuando jugó para el club sinaloense, este ya había bajado a costar un millón de euros.

Recientemente, se dio a conocer que Héctor Mancilla causó revuelo en un partido de futbol llanero en la Real Liga de Futbol Ferrocarrilera 40, en el video difundido en redes, se observa al delantero molesto con el rival tras una dura entrada, por lo que la discusión alcanzó el punto físico y los empujones se hicieron presentes.

Luego de esto, la Liga suspendió a Mancilla de toda actividad relacionada al torneo por seis meses, una sanción dura para el ex Diablo Rojo, asimismo, en vez de alejarse de la polémica, este tuvo una pelea en redes sociales con el presidente del Club Atlético Morelia, a quien acusó de pagarle muy poco en su etapa como directivo a la par que reveló su sueldo.