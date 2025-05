Héctor Kotsifakis, Héctor Kotsifakis,

El pasado 29 de abril en el Teatro 2 del Centro Cultural de la Ciudad de México se llevó a cabo la edición 50 de Las Diosas de Plata que entrega la asociación Periodistas Cinematográficos de México (PECIME) a lo mejor del cine mexicano.

En dicho evento, se reconoció el talento lagunero gracias al actor, Héctor Kotsifakis, quien se llevó el premio de Mejor actor coactuación masculina por su trabajo como "Fulgor" en la película de Pedro Páramo que estrenó Netflix el año pasado y que de igual manera lo llevó a ser postulado en la misma terna de los Premios Platino ocurrida en España.

Es la segunda vez que el nacido en Torreón se alza con tal distinción, pues en 2018 se llevó a su hogar la Diosa de Plata por su labor en Me gusta, pero me asusta.

Héctor charló en exclusiva con El Siglo de Torreón, de tal logro que lo incentiva a seguir trabajando siempre con la intención de entregar proyectos de calidad.

"Es la segunda Diosa de Plata en mi carrera. Ahí se van juntando los reconocimientos que hacen que uno reafirme que se han tomado nuevas decisiones.

"De pronto son muchas cosas que tienen que coincidir para que tú puedas libremente apostarle a cosas arriesgadas, que pueden funcionar y, a veces, no. Uno no trabaja para ganar premios, pero es muy bonito ser considerado porque te das cuenta de que reconocen tu trabajo", manifestó.

Pero para que el lagunero pudiera recibir su premio en la ceremonia fue toda una odisea, y es que se retrasó su vuelo de Madrid a CDMX debido al apagón que afectó a España y a varios países europeos y ahora sí que arribó al Teatro 2 del Centro Cultural contra viento y marea.

"Batallé para poder conseguir un vuelo de regreso. Llegué muy cansado y directamente me trasladé del aeropuerto al teatro con mi maleta y en pants. Elvira Richards, también lagunera, mi representante, me avisó que acababa de ganar justo cuando me dirigía al teatro. Ella lo recibió y luego ya me lo dio ahí.

"Le agradezco al PECIME de todo corazón. Es gratificante tener esta segunda Diosa en mis manos, porque además cuando gané la primera le trajo suerte a mi carrera".

PERSONAJE

En Pédro Páramo, ópera prima de Rodrigo Prieto, que ganó seis Diosas de Plata, Kotsifakis encarna a "Fulgor Sedano".

"Es un personaje muy importante para la trama. Es la mano derecha de 'Pedro Páramo', es el ejecutor de todas las cosas que éste hace", mencionó y añadió que, sin duda, se sintió muy orgulloso de Pedro Páramo, en donde también participan Ilse Salas, Dolores Heredia, Manuel García Rulfo y Tenoch Huerta.

En cuanto a los Platino, Héctor lamentó no ganar; sin embargo, agradece que de igual manera haya sido tomado en cuenta.

"Eso ya es un logro, porque imagínense, los Premios Platino consideran a cientos de producciones de los países de habla hispana y se fijaron en Pedro Páramo y en el trabajo de un servidor. Por cierto, si no han visto la película, no pierdan la oportunidad de hacerlo".

Por otro lado, Héctor mencionó que, si todo sale bien, en el verano Netflix estrenará la serie Gringo Hunters al lado de la también lagunera, Mayra Hermosillo.

Es una coproducción de México y Estados Unidos. Adrián Grünberg, Alonso Álvarez, Jimena Montemayor y Natalia Beristáin son los encargados de dirigir este proyecto, bajo la producción de Woo Films y Redrum en coproducción con Imagine Entertainment y en asociación con The Washington Post, contó el entrevistado.

'Crisanto Navarro' es el personaje que yo hago. El proyecto, en cuya trama se buscarán a fugitivos estadounidenses que radican en México, está inspirado en un artículo de Kevin Sieff para The Washington Post. Se grabó entre la ciudad de México y Tijuana, Baja California", compartió.

Héctor volvió a su terruño en 2023 para filmar, Pérdida total, producción de "Pato" Safa que dirigió Enrique Begné.

"Y me dio bastante gusto que se haya estrenado en cines recientemente. Estamos viendo en qué plataforma se va a estrenar próximamente para que estén al pendiente".

Como buen lagunero, el actor es un tipo aguerrido con una gran seguridad, cualidades que le han permitido abrirse camino en la actuación.

Más del lagunero

Lleva una extensa carrera:

Fue discípulo del reconocido director teatral Jorge Méndez.

Fue así que en 1996 se afilió al Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM, donde sus maestros lo alentaron a conseguir sus primeros roles.

La vida lo ha llevado por los disímiles caminos del teatro, la televisión -ha participado en varias telenovelas- y del cine nacional y extranjero.

Héctor ha trabajado con estrellas nacionales e internacionales como la maestra Adriana Barraza.

En teatro ha intervenido en más de 45 montajes con directores reconocidos a nivel nacional como Raúl Zermeño, Boris Schoeman, Juan Ríos, Mauricio García Lozano, José Caballero, Felipe Fernández Del Paso, Peter Goldfarb, Enrique Singer, Diego Del Río, entre otros.

Fue reconocido como Mejor Actor por Reacciones adversas en Macabre Fair Film Festival 2013 en Long Island New York, World Music & Independent Film Festival 2013 (WMIFF) en Washington, USA y el Levante International Film Festival (LIFF) 2013 en Bari, Italia.