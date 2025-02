'Hay que tomar la decisión si es algo que te haga feliz' dice pareja que se casó en las Bodas Comunitarias

“Pues no hay imposibles, la vida sigue siempre que no se va a detener, hay que tomar la decisión si es algo que te haga feliz, toma el riesgo y no te enfoques mucho en lo que piense la gente de ti”, fueron las palabras de Brayan, quien tiene 21 años y quien este jueves contrajo matrimonio con Luis de 25, dentro de las Bodas Comunitarias que organizó el DIF Torreón.

Ellos fueron una de las siete parejas igualitarias que, ayer jueves por la noche, formalizaron su unión dentro de la Bodas Comunitarias que organizó el DIF en donde participaron 231 matrimonios.

Los jóvenes dicen que, afortunadamente tienen todo el apoyo de ambas familias en su relación, pues afortunadamente han estado presentes en cada decisión que toman en lo personal y en la convivencia, ya que desde hace aproximadamente siete meses decidieron vivir juntos.

“Agradecemos que ambas familias que hayan estado muy presentes, muy de acuerdo con nuestras decisiones y en todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Nos sentimos muy afortunados de contar con mucho apoyo y eso es muy importante para que las cosas se den” insiste Brayan.

Luis cuenta que, no fue difícil tomar la decisión de casarse, pues ya vivían en pareja, incluso comparte que, tenían pocos meses de conocerse y lo decidieron, pero solo les falaba “legalizar” todo, pues tienen muchos proyectos juntos, para formar su familia, con hijos, viajar, radicar en otra ciudad, pues buscarán mejores oportunidades de trabajo.

“La verdad no fue difícil tomar la decisión, ya estábamos decididos, ya estaba en nuestros planes casarnos y aprovechamos esta oportunidad para ahora si formalizar”.

Ambos coinciden que el matrimonio es un paso muy importante en toda relación y en la vida. Aunque estamos muy jóvenes, muy firmes en lo que queremos, gracias a Dios y yo creo que no importa tanto el tiempo, sino la seguridad que tengan las persona para tomar la decisión, por eso la tomamos nosotros.