Hay que sonreírle a la vida: Víctor Cardoza comparte su amor por la música

Hay voces que estremecen y una de ellas pertenece a un lagunero.

Se trata de Víctor Cardoza, talento local que actualmente es el vocalista de la Banda La Traviesa.

Cardoza estuvo de visita en El Siglo de Torreón para presentarse en el programa El Sonidero Lagunero, con algunos de sus compañeros de la agrupación.

Además de cantar varios temas, el joven de Torreón compartió su amor por la música y sus deseos de destacar, ahora, con La Traviesa.

"Les voy a contar que desde los seis años hacía mis 'pininos' cantando. Mis papás me compraron un karaoke y ahí en mi casa me ponía a ensayar y a practicar alguna canción.

"En 2010 hago mi debut profesionalmente arriba de los escenarios ya cobrando dinero por cantar. Andaba en eventos privados y públicos", manifestó.

Añadió que el talento artístico corre por sus venas y eso es algo que disfruta muchísimo.

"Mi señor padre es cantante. Actualmente, trabaja en un grupo y evidentemente me ha ayudado. Por parte de mi mamá, mi abuelo materno era músico. Era inevitable que no tomara este camino".

Durante la charla, la cual se desarrolló de manera muy amena por el buen sentido del humor del artista, él mencionó que estudió una carrera profesional.

"Me preparé como enfermero. Terminé la carrera; sin embargo, no la ejerzo. Si estuve laborando en un hospital y por mi cuenta, pero cuando vi que me empezó a llegar mucho trabajo en la música, ya no pude realizar ambas actividades".

En ese sentido, Cardoza, de 25 años de edad, dio a conocer que la música le ha otorgado un cúmulo de bendiciones.

"El interpretar canciones frente al público no tiene mejor paga que el recibimiento y que las personas te aceptan. Los aplausos de la audiencia con maravillosos", relató el chico y agregó que no estudió canto, ya que se preparó de forma nata.

El artista reveló que siempre se ha interesado en los programas nacionales de música, así que cada vez que ha habido castings él ha ido.

"He ido a cerca de 18 pruebas, tanto locales como para proyectos nacionales. Antes de entrar al primer grupo en el que estuve, sí andaba 'machín' buscando oportunidades".

En este tiempo que lleva el lagunero en la música, de igual manera ha tenido que enfrentar adversidades.

"Luego, por andar uno trabajando, dejas muchos pendientes familiares. A veces hay que trabajar mientras algún familiar muere, pero hay que continuar y siempre sonreírle a la vida", contó el chico, quien mencionó que es fanático de Vicente Fernández o Serapio Ramírez.

Sobre su labor en Banda La Traviesa, el artista manifestó que se siente muy a gusto con la agrupación.

"Empezamos en junio del año pasado. Previamente, ya había estado en otros grupos. Tenemos mucho trabajo gracias a Dios. No esperamos que el público nos recibiera tan bien".

Víctor externó que hace poco grabaron variadas canciones que pronto verán la luz.

"Realizamos dos sesiones 'live', de cada una, cinco videos. Todavía no los damos a conocer, pero ya pronto saldrán. Hay covers y temas inéditos, uno de ellos es mío".

Sobre la competencia, Cardoza opinó que lo que hace especial a La Traviesa es que, "somos queridos por la gente".

Víctor Cardoza y Banda La Traviesa traen una propuesta de tecno-banda, en la que suenan ritmos como corridos, cumbias, quebraditas o románticas.

Artista. La música ha formado parte de la vida del joven Víctor desde siempre, inculcada desde su familia.