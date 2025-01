Hay presión de agua en línea de Agua Saludable pero aún no abren válvula para llenar tanques en Torreón

Respecto a la reanudación del programa de Agua Saludable para La Laguna (ASL) en Torreón, el primer regidor del ayuntamiento, Luis Jorge Cuerda Serna dijo que como parte de los recorridos que se realizan en el Municipio, se encontró que la línea principal de conducción del lecho seco del río Nazas está presurizada hasta el punto de interconexión de la calle Valdez Llano.

Aunque aclaró que ello no significa que esté lista para abastecer a los tanques de almacenamiento pues falta que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) abra las válvulas, además de que desconocen cuál es el proceso que llevan para tal fin.

“Sabemos que trae presión, falta que ellos abran las válvulas que ese es el tema que nos ocupa en este momento, ellos son los únicos que tienen llave, ellos son los que operan esas válvulas para poder dotarnos del agua, no hay una comunicación, se intentó hasta las once y media, se trató de comunicarse con la gente de Conagua para saber qué procedía, qué estaba aconteciendo y no hay una comunicación”, expuso.