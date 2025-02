'Hay plan A,B y C', asegura Claudia Sheinbaum

Luego que el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que nada evitará los aranceles a México, Canadá y China, la mandataria federal Claudia Sheinbaum dijo que está "tranquila" y que el "pueblo unido jamás será vencido".

Sheinbaum recurrió a una frase de Kalimán: "Serenidad y paciencia", al señalar que tiene la "cabeza fría". "Me decía un señor por ahí: 'Cabeza fría', porque es lo que he estado diciendo en las mañaneras del pueblo". La Presidenta declaró que "vamos a esperar con la cabeza fría", y aseguró que su gobierno está preparado incluso hasta con un plan C.

En su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que su gobierno mantiene una mesa de diálogo con el gobierno estadounidense en la que se han tratado distintos temas como migración y seguridad bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza, colaboración y respeto a la soberanía.

"Y tenemos plan A, plan B, plan C para lo que decida el gobierno de Estados Unidos.

"Ahora, es muy importante que sepa el pueblo de México que siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo, que siempre vamos a defender el respeto a nuestra soberanía y un diálogo como iguales, como siempre lo hemos mencionado, sin subordinación.

"Vamos a esperar, como siempre he dicho, con la cabeza fría, tomando las decisiones. Estamos preparados y mantenemos este diálogo", expresó la titular del Ejecutivo federal.

Comentó que su gobierno tiene un plan "que va más allá de un fondo", además que se cuenta con un análisis "muy exhaustivo" de las implicaciones que puedan tener los aranceles.

"Entonces, sí hay plan, por eso digo: estamos preparados para cualquier escenario. Evidentemente, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitar que se llegue a un escenario de este tipo, y siempre se mantendrá el diálogo, pero desde hace meses, que anunció el presidente Trump, incluso, antes de la elección, que ya habíamos entrado al gobierno, porque lo había mencionado en su campaña, hay un equipo de trabajo preparando todo esto y también en coordinación con distintos sectores", dijo. Subrayó la importancia de mantener el T-MEC al ser los principales socios comerciales de la región.

'ES UN ERROR ESTRATÉGICO'

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió que la imposición de 25% de aranceles "es un error estratégico" que impactará a familias estadounidenses por millones de dólares.

Ebrard señaló que México es el principal exportador final de productos como autos, computadoras, televisores y refrigeradores.

En el caso de las computadoras, dijo que el valor asciende a 7 millones de pesos; en pantallas, la afectación será para 32 millones de familias por 2 mil millones de dólares.