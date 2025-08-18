¿Hay pago de la Beca Rita Cetina antes del nuevo ciclo escolar?

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico que brinda el Gobierno de México para apoyar a miles de estudiantes que cursan sus estudios de secundaria; con el objetivo de apoyar su formación y que no les falten los materiales que necesitan para asistir a la escuela. El programa social deposita de forma bimestral a las y los estudiantes beneficiados un apoyo económico de mil 900 pesos.

Con el regreso a clases y el inicio del ciclo escolar 2025-2026 hay quienes se preguntan si habrá pago antes de que los niños vuelvan a las aulas, ya que el último pago se dio en el mes de junio y fue correspondiente a los meses de mayo y junio.

¿Habrá pago de la Beca Rita Cetina antes del nuevo ciclo escolar?

El ciclo escolar 2025-2026 comenzará el próximo 1 de septiembre para millones de estudiantes de educación básica, incluidos los estudiantes de secundaria, quienes son beneficiarios de la Beca Rita Cetina y tienen duda de si habrá un depósito a sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar antes del regreso a clases.

Ante la incertidumbre de las y los estudiantes, así como los padres de familia, las autoridades federales han salido a esclarecer cualquier duda, compartiendo que no habrá pago de este programa social en agosto y tampoco en septiembre.

Por lo que, hay que esperar el arranque del ciclo escolar para conocer como funcionará el sistema de pagos de la beca Rita Cetina para el ciclo escolar 2025-2026.

VER TAMBIÉN ¿Quién fue Rita Cetina? Rostro de la beca universal de México

Tras más de 150 años, el legado de Rita Cetina perdura.

Becas Rita Cetina, abrirán registros a nivel nacional en septiembre

Quienes tengan hijos que recién ingresen a la secundaria o no cuenten con este apoyo económico aún, deben aprovechar la convocatoria de becas Rita Cetina, que abrirá registros a nivel nacional en línea el próximo 15 de septiembre.

Recuerda tener a la mano los siguientes documentos: