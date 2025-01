‘Hay oportunidades de mejora en Simas’

Roberto Escalante González, nuevo gerente general del Simas Torreón, dijo que su antecesor, Eduardo Terrazas Ramos, hizo “muy buen trabajo” pero que como en todas las direcciones y trabajos, hay necesidades y oportunidades de mejora.

Según el funcionario, la encomienda del alcalde Román Cepeda para el periodo 2025-2027 es atender principalmente el sistema de drenaje pluvial, así como la atención a los cárcamos, ampliación de telemetría en todos los pozos, mantenimiento a las fuentes de abastecimiento y reposición de las líneas de conducción.

El gerente comentó que el pasado martes, en su primer día de trabajo, se reunió con las unidades administrativas, operativas y de apoyo para revisar avances y pendientes.

“El reto es desde ahorita, obviamente para prepararnos para la temporada de calor, nos queremos también preparar con el tema de la conexión del agua, las fuentes de abastecimiento, que sean las más óptimas para no perder ahí el tema de lo que se saca en los pozos.

Queremos estar muy al pendiente del tema del drenaje, de colectores sanitarios, del tema sanitario y también muy pendientes de las obras que se hagan, de la calidad, que no se vayan a bajar, que no haya hundimientos, que las tomas y descargas no sean un problema para los automovilistas”, indicó.

Agregó que están buscando una reunión con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para tratar el tema de Agua Saludable para La Laguna y otros proyectos prioritarios para el municipio de Torreón.

Por unanimidad, esta semana el Consejo Directivo del Simas de Torreón designó a Roberto Escalante González como gerente general del organismo operador para el periodo 2025-2027.