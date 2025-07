Hasta siempre, 'Linda Muchachita'

Ayer se reportó el fallecimiento Connie Francis, luego de haber sido hospitalizada por fuertes dolores. La noticia fue compartida a través de una emotiva publicación en la cuenta oficial de Facebook de la artista, donde se prometió revelar más detalles próximamente.

La muerte de la cantante sorprendió al mundo, pero lo que pocos esperaban era que una de sus canciones más olvidadas, Pretty Little Baby, se convirtiera en un fenómeno global gracias a TikTok.

Aunque Connie Francis fue una de las cantantes más reconocidas del siglo XX -la primera mujer en liderar el Billboard Hot 100 y con más de 42 millones de discos vendidos a los 26 años-, no todas sus canciones gozaron de la misma fama. Un ejemplo claro es Pretty Little Baby, tema grabado en 1962 y lanzado como cara B del sencillo I'm Gonna Be Warm This Winter, sin mayores expectativas comerciales.

Durante décadas, la canción permaneció en el olvido, incluso para la propia artista, quien en entrevistas recientes reconoció no recordar haberla grabado. Sin embargo, más de 60 años después, Pretty Little Baby encontró una nueva vida gracias a las redes sociales, en especial a TikTok.

En los meses previos a la muerte de Francis, celebridades como Kylie Jenner, Kim Kardashian, North West, Nara Smith y Agnetha Faltskog (miembro de ABBA) compartieron videos en los que se escucha el tema como fondo. Incluso la actriz Gracie Lawrence, quien interpreta a Francis en el musical Just in Time, lo utilizó para hacer playback caracterizada como la artista, lo que contribuyó a que la canción se volviera viral.

En mayo de este año, Connie Francis reaccionó con sorpresa al enterarse del resurgimiento de su antigua grabación. En entrevistas con People y The New York Times, expresó sentirse emocionada y abrumada de que su música haya encontrado un nuevo público. "Estoy en la cima del mundo", declaró. "Es una canción bonita, con un toque de inocencia que parece conectar en estos tiempos caóticos".

Impulsada por esta inesperada segunda ola de fama, Francis incluso contemplaba salir del retiro para ofrecer un espectáculo en los próximos meses. Junto a su publicista Ron Roberts, había abierto una cuenta oficial de TikTok para interactuar con sus nuevos seguidores.