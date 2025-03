'Hasta debajo de las piedras te buscaré', afirma madre buscadora sobre su hijo Julio Alberto

"Hasta debajo de las piedras te buscaré hijo", dijo Luz Refugio Flores, a 14 años de no tener noticias de su hijo Julio Alberto Villagrana Flores, quien desapareció un 21 de marzo al interior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Tenía 23 años y era policía en Torreón.

De su caso no hay ningún avance, dijo resignada su madre, quien no ha cesado su búsqueda hasta saber dónde está su hijo y qué fue lo que sucedió ese 21 de marzo.

Hoy junto con otras madres y esposas de policías que desaparecieron, luchan por obtener una pensión por parte del Ayuntamiento, a fin de evitar que con cada nueva Administración, sean revictimizadas al solicitar el apoyo que hasta el momento mantienen pero que viven con el temor de perderlo en cualquier momento.

En estos 14 años, Luz ha logrado formar parte de la asociación Familias por Policías Municipales Desaparecidos, a través del cual se solicitó un memorial para estos elementos, ubicado al interior del Bosque Venustiano Carranza, tras haber sido entregado el año pasado por la primera Administración del alcalde Román Alberto Cepeda.

Y actualmente, buscan lograr entrar al Fondo de Pensiones, a fin de tener un recurso seguro y evitar la revictimización que sufren con cada nueva Administración.

"Nos manifestamos para que el secretario del Ayuntamiento (José Elías Ganem) nos pudiera recibir; gracias a Dios y nos recibió y nos canalizó con el de Pensiones, y el de Pensiones nos va a dar cita para la otra semana, para ver el caso de cada una, para decirnos si sí o no… para no dejarnos desprotegidas, si el día de mañana, pues si llegamos a encontrar a nuestro ser querido pues como mi padre Dios quiera, ya sea este pues en condiciones que nosotros no quisiéramos, pues ya ha muerto, pues ya no quedar desprotegidas ninguna de las familias".

Actualmente, dijo, reciben el sueldo como si sus seres queridos aún estuvieran presentes en la corporación, "pero sigue la revictimización hacia nosotros cada tres años , porque cada Administración trae su gente y es ir a ver caras, y a ver que no nos vayan a quitar el apoyo, y nos sentimos revictimizadas cada tres años, y esto es una angustia, por lo que estamos pasando y volver a pasar lo mismo, siento que no es justo".

De aquel día

Su hijo tenía un turno de 12 por 24 horas, por lo que salió de casa ese 21 de marzo, como habitualmente lo hacía desde hacía cerca de un año, tiempo que cumpliría en la corporación.

Su llegada a casa se esperaba al día siguiente por la mañana, lo cual no sucedió. Durante ese tiempo, Luz le marcó de forma insistente a su celular sin tener respuesta.

Luz compartió que un compañero de su hijo, le dijo que Julio había sido arrestado con dos mujeres, Sonia y Laura. En aquel tiempo, solo logró hablar brevemente con ésta última, quien le confirmó que habían sido arrestados, pero que los habían trasladado en camionetas diferentes, fue la única información que obtuvo.

Después de haber sido intimidada para que no se manifestara, Luz paró todo.

Pero tiempo después continuó con su lucha, al saber que no era la única que sufría por la desaparición de su hijo, pues desde el 2008 y hasta el 2012, son 15 los elementos que no han sido localizados.

Después de casi 12 años de no tener noticias de su hijo, Luz logró comunicarse nuevamente con Laura, pero esta vez sin éxito. La mujer, que ahora se dedica a otro oficio, dijo no recordar nada de lo que mencionó cuando fueron arrestados.