Hasta 60 niños se han dado en adopción desde la pasada Administración Municipal en Torreón

Un total de 60 menores que fueron resguardos en su momento por el DIF y ahora en Casa Nana, se han dado en adopción durante la pasada Administración del alcalde Román Alberto Cepeda y entre lo que va de este año. Las modificación a los requerimientos para una adopción, ha agilizado el proceso permitiendo así, que los pequeños tengan una nueva oportunidad de contar con un hogar.

Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Municipal Torreón, informó que tan sólo este martes pasado, se fueron a su nuevo hogar tres hermanos, de 8, 6 y 3 años de edad, que tras haber sido liberada su situación jurídica, pudieron ser adoptados por una familia.

“Justamente ayer (martes) se fueron tres en adopción, hermanos, bendecidos de haber encontrado a una familia que quisiera adoptar a los tres, entonces se acaban de ir”; compartió Bremer.

De esos 60 menores que han sido adoptados por sus nuevos padres, cerca de 6 han sido en este año, el resto durante la pasada Administración también del alcalde Román Cepeda.

Sobre el proceso de adopción, la presidenta honoraria comentó: “Se ha agilizado, se modificó un poco la ley para eso, antes quien no era visitado, reclamado en cierto período y si recurrían a visitarlos o a reclamarlos una vez al año, no podían entrar en el proceso (de adopción). Ahora quien no es visitado en un lapso de tres meses, pueden entrar en el proceso, se ha agilizado todo eso. De la Administración pasada a la fecha, se han ido en adopción aproximadamente 60 niños, ojalá podamos cerrar con muchos más que puedan tener el beneficio de una nueva familia y una oportunidad”, compartió Bremer de Cepeda.

Aunque aclaró que solamente DIF se encarga de su resguardo pues el resto del proceso, es la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) la que se encarga de toda la parte legal.

“Es un tema de pronnif, nosotros únicamente damos resguardo y asistencia social es un tema que la coordinación de la región Laguna de Pronnif”, detalló.

Por otra parte, comentó que son entre 27 y 39 los menores que actualmente se encuentran en resguardo en Casa Nana, en donde la constante es la omisión de cuidados por parte de los padres de familia.

“Varía, por omisión de cuidados, por mamás drogadictas, abuso porque la mamá decida que no lo puede mantener, o no lo quiere a veces desde el nacimiento desde el hospital, nos llegan los chiquitos o nos dan el aviso de que la mamá lo abandona”, dijo la presidenta honoraria.

Actualmente, el menor más pequeño cuenta con días de haber nacido.