Hasta 12 reportes de abejas se reciben a diario en Protección Civil de Gómez Palacio

De 10 a 12 reportes a diario de presencia de enjambres de abejas, son los que se reciben en la Dirección de Protección Civil, que en coordinación con Ecología y Bomberos, se trata de rescatar al mayor número de ellas para liberarlas en espacios abiertos.

Santiago Rodríguez, director de Protección Civil de Gómez Palacio, compartió que uno de los reportes más recientes, fue el que se recibió por parte del Hospital del ISSSTE, en donde se indicaba sobre la presencia de un enjambre en una de las tuberías que conduce el cableado de la energía eléctrica, hecho que dijo, se reportó a tiempo sin causar daños ni a pacientes ni al personal.

“Por ahí tuvimos el reporte de un enjambre de abejas que se estaba formando en el interior del hospital del ISSSTE en donde se estaban introduciendo por un orificio de un tubo de luz de energía eléctrica y afortunadamente se percataron a tiempo, nos pasaron el reporte y procedimos a actuar conforme a los protocolos En este caso, sellamos los orificios y retirar las abejas para que no fueran afectar al interior”, detalló.

En esta caso en particular, dijo que no fue posible hacer uso de veneno o insecticida para terminar con ellas, a fin de evitar una contaminación al interior que pudiera afectar a los pacientes o una persona pudiera resultar intoxicada.

Ante tal situación, recomendó el titular de Protección Civil, a que en el momento de construir alguna vivienda o cualquier otro inmueble, se selle perfectamente todas las uniones entre muros y techos para evitar que las abejas se puedan introducir y pongan en riesgo la integridad de las personas.

“Afortunadamente tenemos buena afluencia de abejas, hemos tenido bastantes reportes, quiere decir que hemos tenido mayor registro de panales de abejas en los cuales tratamos de rescatar todo lo que sea posible, tratar de llevarlas a un campo libre completamente donde no pongan en riesgo a las personas. Tenemos de 10 a 12 reportes diarios de abejas en los cuales con participación con Ecología, tratamos de recuperar lo más posible, cuando no se puede, cuando están dentro de muro, bardas, lo que hacemos es sellar los huecos para que no sigan ingresando y puedan poner en riesgo a los ciudadanos”, detalló el titular.

Ante este incremento de la presencia de abejas en la ciudad, el director de Protección Civil llama a no apedrear a los enjambres, ni tratar de espantarlas, “porque se van a sentir agredidas, van a atacar y puede desencadenar que pongan en riesgo a las personas. Y principalmente si ven un enjambre reportarlo directamente al 911 o a Bomberos o a Ecología”.