Harold Preciado sube foto de vuelta en las canchas ¿Está en un equipo?

Harold Preciado, quien fue desvinculado de Santos Laguna en su totalidad el pasado diciembre de 2024, subió una publicación a redes sociales que despertó la curiosidad de sus fanáticos.

Harold Preciado, quien tuvo un reconocido paso por Santos Laguna, fue desvinculado del club verdiblanco a finales de 2024 por temas de dopaje, pues en la contraprueba realizada en septiembre de dicho año, se determinó que el delantero colombiano tenía presencia de esteroides anabolizantes androgénicos (EEA) en su sistema.

Lo que parecía un paso fructífero y longevo con los Guerreros, terminó en una lamentable salida para el "7" de Santos, aunado a ello, una dura sanción terminó por sepultar su presencia en las canchas profesionales, pues no podrá volver a competir en una liga que no sea amateur hasta el 6 de marzo de 2027.

¿De vuelta a las canchas? Harold Preciado luce nuevo jersey en redes

Ante esto, la presencia de Harold en una cancha de futbol llamó la atención específicamente en sus redes sociales, lugar donde publicó una foto vistiendo un jersey de color azul, el cual según el escudo, las letras en él y los patrocinadores frontales, pertenece al Club Campestre de Cali.

Dicho recinto no pertenece a un club deportivo profesional, pues el Club Campestre está conformado por un hotel y villas con instalaciones para practicar deporte, tal como natación, tenis, polo, golf y por supuesto, futbol.

En la foto subida por el delantero, Preciado escribió "todo lo que baja, vuelve a subir", esto podría ser una alusión a la actualidad que vive el ex Guerrero tras no poder competir profesionalmente, por lo que se mantendría entrenando de modo que su nivel no se vea afectado si es que en 2027 hace su regreso formal al balompié.

Asimismo, el recinto donde se le vio entrenando, ha hecho competiciones amateurs en diversas ocasiones, mas no se tiene conocimiento de que esté participando en un torneo informal.