Internacional Israel-Palestina Aranceles Donald Trump Ucrania-Rusia Jeffrey Epstein

Israel-Palestina

Hamás advierte a Netanyahu contra expandir ofensiva en Gaza, Israel pretende ocupar la Franja

'Afirmamos que Gaza se mantendrá resistente a la ocupación y a los intentos de imponerle una tutela', aseveró el grupo palestino.

Hamás advierte a Netanyahu contra expandir ofensiva en Gaza, Israel pretende ocupar la Franja

Hamás advierte a Netanyahu contra expandir ofensiva en Gaza, Israel pretende ocupar la Franja

EFE

La organización islamista palestina Hamás advirtió este jueves en un comunicado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que expandir su actual ofensiva en Gaza "no será pan comido" y que le conllevará "pagar un alto precio" con más bajas entre los soldados israelíes.

El comunicado del grupo palestino llega después de que Netanyahu, en una entrevista con el canal estadounidense Fox horas antes del inicio de la reunión del gabinete de seguridad que decide sobre la ofensiva israelí en Gaza, confirmó que tiene la intención de ocupar toda la Franja, si bien dijo que no quiere gobernarla.

"Lo que el criminal de guerra Netanyahu planea es continuar su estrategia de genocidio y desplazamiento cometiendo más crímenes contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza", se indica en el comunicado.

Además, para Hamás el anuncio de Netanyahu, en el que también dijo que de la gobernanza de la Franja se encargarán "fuerzas árabes" sin la presencia de Hamás, "representa un claro cambio de rumbo en las negociaciones" para alcanzar un acuerdo de alto el fuego.



"Los planes de Netanyahu de expandir la agresión confirman sin lugar a dudas que busca deshacerse de sus prisioneros (en alusión a los rehenes) y sacrificarlos para servir a sus intereses personales y sus agendas ideológicas extremistas. Afirmamos que Gaza se mantendrá resistente a la ocupación y a los intentos de imponerle una tutela", aseveró el grupo palestino.


El plan de ocupación total de la Franja tiene que ser validado por el gabinete de seguridad, órgano que gestiona la ofensiva, que sigue reunido desde las 18.00 hora local en la Oficina del primer ministro en Jerusalén. 



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Internacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Israel Hamás EUA Genocidio Apartheid Palestina Palestinos Gaza Franja de Gaza

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Internacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Hamás advierte a Netanyahu contra expandir ofensiva en Gaza, Israel pretende ocupar la Franja


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404727

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx