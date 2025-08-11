Hallan sin vida a octogenario en avanzado estado de descomposición

En avanzado estado de descomposición, fue encontrado un adulto mayor al interior de su domicilio la mañana de este lunes en el municipio de Saltillo. Fueron vecinos quienes realizaron el reporte a los números de emergencia.

Fue en el hogar ubicado en la calle Sierra de los Lirios, desde donde vecinos de la colonia Zapaliname desde el fin de semana percibieron un fuerte aroma fétido, por lo que solicitaron la presencia de autoridades a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Hasta el lugar se trasladaron oficiales de la Policía Municipal, quienes una vez que ingresaron al domicilio se encontraron en una de las habitaciones a un hombre de aproximadamente 80 años de edad en avanzado estado de descomposición.

La zona de inmediato se acordonó, y fueron agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes dieron inicio a las diligencias de campo correspondientes.

Trascendió en el lugar que el hoy occiso vivía solo, y pocas veces era frecuentado por sus familiares; asimismo, vecinos mencionaron que la última vez que lo vieron fue la semana anterior.

Se presume que su muerte fueron por causas naturales, ya que no se detectaron huellas visibles de violencia, sin embargo será la necropsia de ley la que determinara las causas de su muerte, por lo que su cuerpo se trasladó al Semefo.

No se descarta que en las próximas horas acudan familiares a identificar y reclamar sus restos, y con ello, iniciar con los servicios fúnebres.