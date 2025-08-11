Policiaca Fallecimientos Accidentes viales Policiaca Incendios Robos

Policiaca

Hallan cráneo y restos óseos en predio baldío de Matamoros

La osamenta, localizada junto a un campo de beisbol, será analizada por antropología forense para determinar identidad y causa de muerte

Hallan cráneo y restos óseos en predio baldío de Matamoros

Hallan cráneo y restos óseos en predio baldío de Matamoros

EL SIGLO DE TORREÓN

La tarde de este lunes fue localizado un conjunto de restos óseos humanos en un predio baldío ubicado frente a la gasolinera Cargo Gas, sobre el libramiento Torreón–Matamoros, a un costado de un campo de beisbol.

De acuerdo con la información preliminar, la osamenta se encontraba a un costado de la carretera Justo a la altura de la calle Pabellón. El hallazgo fue realizado por elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al lugar tras recibir el reporte ciudadano.

Voceros de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza confirmaron que se trata de restos humanos y precisaron que, por el estado en que se encuentran, será necesaria la intervención de un antropólogo forense para determinar el sexo, la edad y la posible causa de muerte.

Se informó que únicamente fueron encontrados el cráneo, la columna vertebral, la pelvis y un fémur, por lo que se presume que el resto del cuerpo pudo haberse perdido debido a la exposición prolongada a la intemperie y a la fauna del lugar.

De manera extraoficial, las primeras indagatorias apuntan a que podría tratarse de una persona en situación de calle que habría perdido la vida por causas naturales. Sin embargo, la autoridad enfatizó que será la investigación pericial la que confirme esta hipótesis.


El sitio fue resguardado por corporaciones de seguridad mientras personal forense realizó el levantamiento de los restos para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se continuará con las diligencias correspondientes.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: seguridad Policiaca

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Hallan cráneo y restos óseos en predio baldío de Matamoros


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405635

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx