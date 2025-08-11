Hallan cráneo y restos óseos en predio baldío de Matamoros

La tarde de este lunes fue localizado un conjunto de restos óseos humanos en un predio baldío ubicado frente a la gasolinera Cargo Gas, sobre el libramiento Torreón–Matamoros, a un costado de un campo de beisbol.

De acuerdo con la información preliminar, la osamenta se encontraba a un costado de la carretera Justo a la altura de la calle Pabellón. El hallazgo fue realizado por elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al lugar tras recibir el reporte ciudadano.

Voceros de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza confirmaron que se trata de restos humanos y precisaron que, por el estado en que se encuentran, será necesaria la intervención de un antropólogo forense para determinar el sexo, la edad y la posible causa de muerte.

Se informó que únicamente fueron encontrados el cráneo, la columna vertebral, la pelvis y un fémur, por lo que se presume que el resto del cuerpo pudo haberse perdido debido a la exposición prolongada a la intemperie y a la fauna del lugar.

De manera extraoficial, las primeras indagatorias apuntan a que podría tratarse de una persona en situación de calle que habría perdido la vida por causas naturales. Sin embargo, la autoridad enfatizó que será la investigación pericial la que confirme esta hipótesis.

El sitio fue resguardado por corporaciones de seguridad mientras personal forense realizó el levantamiento de los restos para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se continuará con las diligencias correspondientes.