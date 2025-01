Hallan a niño deambulando solo en la Calzada Abastos de Torreón

Una movilización se registró la tarde de este martes en la intersección de la Calzada Abastos y Río Suchiate, luego de que un niño de tres años fuera encontrado deambulando solo, sin supervisión de un adulto. El hallazgo encendió las alarmas entre los transeúntes y empleados de una farmacia cercana, quienes solicitaron la intervención de las autoridades.

De acuerdo con testigos, el menor había caminado solo durante varias cuadras, incluso cruzando la calzada Abastos, cuando fue visto por un repartidor de una plataforma de servicio de transporte. El joven, visiblemente alarmado, detuvo su motocicleta para evitar que el menor sufriera un accidente y lo entregó a los empleados de una farmacia. “Venía temblando, estaba muy nervioso porque llevaba pasaje y no podía quedarse, pero dijo que no podía dejarlo solo. Me pidió que me encargara del niño mientras se hacía algo por él”, narró una persona que presenció el momento.

El niño fue atendido por los trabajadores del establecimiento. De inmediato le brindaron agua y lo resguardaron en el mostrador mientras esperaban que llegara algún familiar o las autoridades. Cerca de las 18:30 horas, el reporte del menor perdido ya había sido realizado al 911.

Transcurrieron aproximadamente 20 minutos hasta que una mujer, identificada como la nuera de la madre del menor, llegó al lugar. Poco después, arribó la presunta madre, quien insistió en llevarse al niño de inmediato. Sin embargo, los empleados de la farmacia optaron por retener al menor hasta que llegaran las patrullas de policía.

“Le dijimos que no podía llevárselo así, porque ya habíamos hablado a las autoridades. A los pocos minutos llegó la patrulla y se entrevistó con la señora”, relató uno de los empleados.

Con la llegada de una segunda unidad policial, se verificaron los datos proporcionados por la madre y sus familiares. Según los testigos, los agentes permitieron que el menor se marchara con la mujer tras corroborar el parentesco mediante una fotografía. No obstante, la situación generó incertidumbre entre los presentes debido a las circunstancias en que el menor fue encontrado.