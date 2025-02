Conmemoran primer aniversario luctuoso de Sussy Ortiz

Hace un año, la cumbia lagunera calló; había perdido a su reina de forma inesperada.

Este martes, se cumple el primer aniversario luctuoso de la cantante, Susana Ortiz, quien dejó una huella imborrable en la escena lagunera.

La exintegrante de Chicos de Barrio falleció el 25 de febrero de 2024 por complicaciones de salud.

Hoy a las 19:00 horas se realizará una misa en su honor en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. La familia Ortiz Morales invita a los laguneros a que asistan para mantener vivo el recuerdo de la "Diva de la cumbia lagunera" en sus corazones.

Fue "Yiyo" Nájera, su excompañero de Chicos de Barrio, quien confirmó a El Siglo de Torreón el deceso de la famosa artista. En redes, la gente no podía asimilar lo ocurrido, mucho menos su familia y colegas.

"Desgraciadamente, acaba de fallecer Susana, desgraciadamente se nos fue", comentó esa vez.

El lunes 26, en una funeraria ubicada en el periférico Raúl López Sánchez, se llevó a cabo el velorio de la cantante aproximadamente desde las 3:00 de la tarde.

Ahí estaban Arturo Ortiz, padre de Susana y líder de Tropicalísimo Apache; su hermano, Arturo Junior, y los hijos de la artista, así como su madre, María Elba.

Con sus rostros desencajados estuvieron con "Sussy" en sus últimas horas de su presencia física para luego llevarla siempre en su corazón.

Una gran cantidad de flores enviadas por Apache, Mi Barrio Colombiano y La Mera Vena, y una foto de Susana luciendo su expresiva sonrisa, se colocaron alrededor del féretro.

Cuando el reloj marcó las 18:00 horas y a petición de Arturo Ortiz, las puertas del lugar abrieron para que los fans de Susana entraran a despedirse; algunos llevaron flores a la "Grandota", (como le decían sus amigos).

En 2023, Susana volvió a la música gracias a "Yiyo" Nájera. Él la convenció de que grabara dos temas en el disco que realizó el también maestro en homenaje a la Cumbia Lagunera.

Fue el 14 de abril de dicho año cuando Susana se reunió con "Yiyo" y Alfonso Muruaga para grabar un cover de Si tú te vas y un popurrí de Chicos de Barrio. Hoy, ellos la recuerdan gracias al grupo Iniciadores CHdB.

Esa vez, prometió que en 2024 retornaría a los escenarios y subrayó que revelaría todos los detalles en exclusiva a El Siglo de Torreón, promesa que ya no pudo cumplir.

En aquella ocasión, Susana externó a "El Defensor de la Comunidad" que sí deseaba volver con todo a la música.

Detalló que aceptó ser parte del disco tributo a la cumbia porque, "está hecho entre hermanos", refiriéndose a la amistad que había entre todos los involucrados.

"Extraño mucho volver, ahorita tengo cortas las alas. Espero que Dios me permita retornar en unos meses. Cuando uno es músico o cantante, en verdad que no te puedes alejar de una u otra de estas actividades. Sé que me extrañan y yo los extraño también".

En cuanto a las mujeres que interpretan cumbias en la Comarca Lagunera, Ortiz opinaba que todas hacían un buen trabajo.

"La verdad, es que el público es lo importante. No me creo ni la diva, ni soy la importante, ni nada, pero sí les digo algo... cuando yo subo al escenario, yo lo doy todo para mi público, ahí me desahogo y hago lo que quiero.

"Las personas me respetan y yo las respeto. Todo en la vida tiene su tiempo, pero yo todavía no me voy, así que cálmense, chicas", comentó sin imaginar que desgraciadamente dejaría este mundo meses después.