Habrá sanciones graves para quienes dañen el alumbrado en Gómez Palacio

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, expuso al Cabildo la problemática que ha tenido el municipio de Gómez Palacio, especialmente durante las dos últimas semanas, en que se han cometido muchos actos de vandalismo enfocados en daños en el alumbrado público. La presidenta municipal lanzó una advertencia.

“Sí quiero advertirles a quienes están haciendo eso, que a partir de hoy en la noche al que agarremos, de quien me dé cuentas el comandante que está detenido por vandalismo, va a tener sanciones muy duras y fuertes y además va a tener que recuperar lo que se robó. Ya no les voy a dar chance y no me vayan a estar hablando con que los GORIS son unos arbitrarios, con que los GORIS los detuvieron; Sí los van a detener”, declaró la alcaldesa, Leticia Herrera Ale al Cabildo en pleno, durante la sesión de este jueves.

Señaló que la incidencia de este tipo de delitos han aumentado considerablemente en este periodo y que este daño patrimonial público será sancionado de manera dura, por lo cual ya instruyó a los elementos del Grupo Operativo de Reacción Inmediata (GORI), para que desde este jueves comiencen a buscar a los responsables y que sean detenidos, pues el daño es a propósito y en su caso ha constatado que áreas cuyo alumbrado es reparado, suele ser dañado de nueva cuenta en unos días, inclusive al día siguiente de su reparación.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, dijo que ahora sí habrá sanciones muy duras a lo que creen que son bandas que se están encargando de realizar estas actividades delictivas, pero de igual manera se tratará a quienes sean sorprendidos de forma particular dañando la vía pública.

Señaló que ya estaban advertidos: “Conste que están advertidos para que después no tengamos quejas y por mí pueden quejarse donde quieran, pero no vamos a permitir que sigan vandalizando las calles y voy a estar atenta y presta para ver qué bandas son, porque las vamos a localizar y terminar con eso”, aseguró.

Solicitó al Cabildo su atención en este punto, para que se puedan tomar las medidas a través de los elementos del GORI.

“Ahora sí, con todo respeto y me autorizan que los GORIS anden a todo lo que da, porque no podemos permitir esto, o ¿que hagan lo que quieran? No. Así no se puede”, dijo la presidenta, quien también se quejó de que en el municipio había basura excesiva, porque la gente no tiene la cultura de depositarla en el lugar adecuado para su recolección.

“Nos quedan pocos meses por trabajar, pero lo vamos a seguir haciendo hasta donde la gente quiera y se deje ayudar en esto de tener un Gómez Palacio digno. Yo les hago un llamado para que pensemos antes de tirar la basura en donde saben que no es un lugar adecuado”, acotó.