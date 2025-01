Habrá recesión en México en 2025, dice Alejandro Werner

En un entorno económico de cambio, especialistas advirtieron sobre el deterioro fiscal del país, sobre una posible recesión y una reforma fiscal.

Durante el Seminario Perspectivas Económicas 2025, que organizó el ITAM, el director fundador de Georgetown Americas Institute, Alejandro Werner, dijo que México vivirá una recesión en este año.

"En 2025 vamos a tener una recesión, al final del día, en todo cambio de gobierno hemos tenido una reducción del crecimiento de casi 2 puntos porcentuales, lo vamos a volver a tener, esto se exacerba con la negociación de Estados Unidos con la reforma del Poder Judicial, es muy probable que veamos crecimiento negativo o dos o tres trimestres negativos".

Expuso que debiera de realizarse una reforma fiscal en México y afirmó que el Banco de México no debió llevar las tasas de interés al nivel de 11.25 puntos.

"Dada nuestra debilidad fiscal, dado el riesgo de perder el grado de inversión, creo que en este caso México podría estar entrando en el concepto…expansionare efect and fiscal contraction, por lo que mandar una señal clara de consolidación fiscal a futuro dado un contexto macroeconómico de un choque de oferta podría ser positivo, por lo que las medidas que mencionó el exsecretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, con respecto a una reforma fiscal, predial, IVA e ISR deberían ponerlas sobre la mesa para hacer frente a este choque".

Werner, quien fue director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) comentó que "fue un error llevar las tasas de interés a niveles tan altos y ahora que la economía probablemente entre a una recesión en el 2025 sería importante que siga bajando tasas y si esto puede generar volatilidad en los mercados lo acompañaría con una política de intervención en el mercado cambiario preanunciada, donde se diga el Banxico va a meter 100 mil millones de dólares para reducir riesgos, ya sea la mitad en mercado spot y otra mitad en derivados".

Agregó que en caso de que el próximo presidente estadounidense, Donald Trump, impone a las exportaciones mexicanas 25% de arancel el gobierno de México debiera "establecer un programa de banca de desarrollo de apoyo a empresas exportadoras si es que nos ponen aranceles durante la negociación e incluso poner garantías".

Werner añadió que en el sexenio pasado hubo disciplina fiscal por parte de López Obrador, porque en términos fiscales la deuda no aumentó mucho, aunque al final de la administración sí hubo una expansión fiscal elevada y se dejó un déficit fiscal muy grande con presiones inerciales del gasto público.

México vive un deterioro fiscal: IMCO

En el Seminario del ITAM, la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Valeria Moy, dijo que si bien el gobierno anterior dijo que hubo disciplina fiscal "viéndolo como en grandes números sí, pero viendo el desglose de los números fiscales no estaban tan acomodados, después de 2024 se fue de control".

Explicó que "la deuda no llegó al 50% pero dentro hubo un desacomodo importante, estamos viendo cifras que dentro del presupuesto, más allá de los números y del recorte, de las 24 funciones de gasto público, 19 tienen recortes, claro hay unas con aumento; dos, asistencia social y vivienda".

Moy añadió que "dividiendo todo lo que se va a gastar, de acuerdo al presupuesto de egresos a pensiones, a todo el esquema, se va 17% del gasto, a pensiones; ojo porque esto solo va a seguir creciendo, eso va a ir aumentado en la medida que la población envejezca".

Agregó que el "costo financiero, para que veamos que sí hay un deterioro financiero, (se va del presupuesto de egresos) 14.9% ha ido incrementado con los años para que veamos que sí hay un deterioro financiero".

La experta expuso que en transferencias se gastará 12% del gasto total y en inversión pública 10.7%, en tanto que, a educación 11%.

"Tenemos ahí la mitad del gasto con dinámicas que no son los ideales y los objetivos de la presidenta son de política social… pero al final del día no se ha visto en 100 días ese cambio sustancial en la política social", añadió.

Por otra parte, dijo que, durante año, se usó la política comercial como política industrial, la política industrial ya reapareció no es que haya reaparecido, apareció en la conversación.

Ahora vemos que la política industrial no ha ido de la mano de una política industrial integral, no se fortaleció el sector productivo, las empresas no logran el crecimiento, la infraestructura "nos ha fallado, logística, no tenemos buenas condiciones de financiamiento", entre otros factores necesarios.