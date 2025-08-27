Deportes Liga MX Fórmula 1 Santos Laguna Checo Pérez Algodoneros del Unión Laguna

Habrá 'Puños de Fuego' en la Arena Laguna Sw de Torreón

HUMBERTO VAZQUEZ FRAYRE

El próximo sábado por la noche, la Arena Laguna Sw de esta ciudad, albergará y vibrará con una emocionante velada boxística, misma que ha sido denominada “Puños de Fuego”.

Y es que la cartelera fue presentada este miércoles en conferencia de prensa, contando con la asistencia de la mayoría de los púgiles protagonistas, así como el Presidente de la H. Comisión de Box y Lucha Libre Profesional de Torreón, Arturo Zárate.

La ceremonia de pesaje, se efectuará el viernes a partir de las 10 de la mañana, en las mismas instalaciones donde se desarrollará la función, la otrora Arena Lobo, localizada a un costado del Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia de Torreón.

En la pelea estelar programada a ocho rounds, el lagunero Andrés Arteaga Corona se las verá con el chiapaneco Juan “El Paisita” López. Cabe recordar el de la Comarca tomó parte en un torneo internacional convocado por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) celebrado en Arabia Saudita.

A cuatro vueltas en peso Paja, Silvia Ninozhka “Alien” Meza intercambiará metralla ante Paulina Aguilar, en la contienda de guantes rosas. A seis asaltos en un peso pactado en los 68 kilogramos, Alejandro “Mágico” Castorena se las verá frente al oriundo de Ciudad Acuña, Coahuila, Francisco “El Toro” Esquivel.


También a seis episodios en pactada en los 64 kilos, el gomezpalatino Cristian “El Chino” Sonora enfrentará al también local Cristian “Bombas” Soriano. El duelo de gran tonelaje será el que protagonicen Cristofer “Kong” Bernal ante Frank “El de la Triple GGG” Gámez a cuatro rounds pactada en los 100 kilogramos.


Dentro de las contiendas a cuatro asaltos, sobresalen el de César Zavala Medrano ante Juan “Cubanito” Flores en la división de los Supermedios, mientras que Francisco “El Cholo” Chávez se las verá ante Brayanne “Cachorro” Aguilar en los 62 kilogramos.


La primera contienda de la velada será entre Kevin “Toreto” Machado ante Carlos Enrique Espinoza dentro de los pesos pluma a cuatro rounds.


               
               


               

               
               

               
               
               
