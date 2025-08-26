Habrá nuevo juicio para presunto violador de menor de 13 años en Lerdo

Luego de que familiares en conjunto con sus asesores y de la Vicefiscalía de Justicia y la Procuraduría de los Niños, Niñas y Adolescentes, apelaran la sentencia absolutoria que dictó un tribunal el 16 de junio a Alejandro N, por el delito de violación, el Tribunal de Apelación dejó insubsistencia (sin validez) dicha sentencia, por lo que habrá que reponerse el juicio, tras una serie de fallas detectadas en el proceso.

Zuriel Rosas, abogado y asesor jurídico de Fabiola Sifuentes, madre de la menor que fuera violentada sexualmente, dio a conocer que fue el 22 de agosto que el Tribunal de Apelación dio a conocer su fallo, por lo que ahora confían "en poder llevar a la justicia al responsable del delito de violación", dijo.

"Se repone, porque el conocimiento del Tribunal es que hay fallas al debido proceso en contra de la víctima, en este caso nos beneficia porque no se pudo desahogar una prueba, la garantía de audiencia por parte de la víctima en el juicio, y eso viola rotundamente los derechos fundamentales y eso fue causa para que el día de hoy podamos reponer el juicio oral", detalló.

Aún no se tiene una fecha para celebrar el juicio, pero se espera que sea en las próximas semanas.

"En la misma resolución del Tribunal se resuelve que el nuevo tribunal, tiene que garantizar la comparecencia a juicio de Alejandro N, lo tendrán que citar, si no acude la autoridad tomará las medidas pertinentes para hacerlo comparecer", explicó el abogado.

Buscarán pena máxima Rosas, comentó que se buscará se aplique la pena máxima en contra del presunto responsable, que es 20 años en prisión. "Con las agravantes estamos pidiendo la mayor pena…evaluarán los jueces que es de 20 años", dijo.

Por su parte, Fabiola Sifuentes, madre de la menor, recordó que los hechos ocurrieron el 2 de mayo de 2023 en la comunidad de Los Ángeles, municipio de Lerdo. El cual dejó marcada física y psicológicamente a su hija, quien contaba con 13 años de edad, cuando fue la agresión.

Ahora la menor recibe atención psicológica así como medicamentos para poder superar el daño ocasionado.

Tras la resolución que se obtuvo, Fabiola dijo que existe la esperanza de esta vez obtener justicia para su hija.

"Muy contenta porque yo estaba con que no me van a hacer justicia, pero les di un poco de confianza y pues hasta ahorita tengo respuestas y espero y siga así".

Por su parte, el abogado comentó: "Hay esperanza de que de verdad se pueda hacer justicia, de que recobremos la confianza en el Poder Judicial para que podamos hacer las cosas como deben hacerse, imparciales y objetivas".

Por último, la madre de la menor agradeció todo el apoyo recibido por parte de las colectivas, quienes en su momento mantuvieron "tomadas" las instalaciones del Palacio de Justicia en Gómez Palacio.

"Agradecer a todos los colectivos que estuvieron conmigo en la lucha, que no me dejaron sola, a la gente que se sumó a la causa, al presidente del Tribunal, a la Fiscal".