Habrá lucha dominical en la Plaza de Toros de Torreón

La Plaza de Toros Torreón arderá con una magna función de lucha libre profesional este domingo 24 de agosto, a partir de las 19:45 horas, en una velada que promete emociones al máximo, sobre el cuadrilátero.

CARTELERA

El tradicional inmueble de la calle Rodríguez, en la colonia Moderna, tiene preparada una cartelera repleta de rivalidades que pueden hacer que la sangre llegue hasta el río, pues se trata de gladiadores que tienen muchos deseos de obtener las victorias, agradar a los aficionados y sobre todo, destrozar a sus rivales.

La lucha estelar tendrá como protagonistas a los hermanos Asteroth I y Asteroth II, en compañía del poderoso Black Asteroth, para enfrentar al bocazas Buffí, junto a Buffox y Fox Steel, los tremendos “Pura Sangre”, que unen fuerzas para masacrar a cualquier rival que se ponga enfrente.

La lucha semifinal será de relevos australianos: Diamante Negro, Diamante junior y Heavy Clown se las verán con el Hijo del Halcón Suriano, Halcón Suriano junior y Golden Star, gladiadores de dinastía y de gran escuela, que prometen dar un auténtico espectáculo sobre el ring.

En una batalla especial, de relevos sencillos, Riesgo Xtreme y Poisson formarán una venenosa pareja que se enfrentará a Mano Blanca junior y Demoníaco, una contienda que promete sacar chispas, pues se trata de valerosos jóvenes talentos que están dispuestos a demostrar de qué están hechos.

Iniciarán las acciones con la lucha de relevos sencillos, en la que Deimos y Drangel unirán fuerzas para combatir al Cochiloco y Black Bestia, dos hombres de peso.