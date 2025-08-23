Deportes Liga MX Boxeo profesional Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna Lucha libre

Boxeo profesional

Habrá función de box profesional con ‘Piolín’ y ‘Pastelero’ en Gómez Palacio

El olímpico mexicano en París 2024 (izq) entrará hoy en acción. (Zanfer)

El olímpico mexicano en París 2024 (izq) entrará hoy en acción. (Zanfer)

HUMBERTO VÁZQUEZ FRAYRE

El Gimnasio Centenario de Gómez Palacio, vibrará esta noche con una emocionante función de box profesional, con la presentación del olímpico en París 2024, el duranguense Miguel Ángel “Piolín” Martínez.

Ayer en la ceremonia de pesaje, los protagonistas de la contienda estelar, aprobaron el duro escollo que representa la báscula. Tanto Martínez como su rival, Iván Reyes detuvieron la báscula en 145.5 libras, quedando listos para un duelo que promete emociones fuertes.

Martínez, quien representó a México en los Juegos Olímpicos del año pasado en la capital francesa, llega con una sólida trayectoria que incluye títulos nacionales en peso Welter y destacadas actuaciones tanto en el ámbito amateur como profesional. Su disciplina, técnica y experiencia internacional lo consolidan como uno de los talentos más completos del boxeo mexicano actual.

En otra pelea destacada de la cartelera, Diego Torres Núñez, registró 136.7 libras, mientras que su oponente Ridwan Oyekola marcó 132 libras, ambos dentro del límite permitido y en condiciones de protagonizar una contienda interesante.

Por su parte, el lagunero Jorge “Pastelero” Martínez con Abed Santibáñez en su esquina, enfrentará a Rashib Martinez.


La nota amarga de la jornada fue la cancelación de la esperada revancha entre el medallista de Bronce en los Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Misael “El Chino” Rodríguez y Ricardo Bañuelos. El oriundo del estado de Chihuahua, se presentó con 176 libras, una diferencia considerable respecto a las 157 libras de Bañuelos. Ante la desventaja de casi 20 libras, la Comisión de Box de Gómez Palacio y la promotora Zanfer, en mutuo acuerdo, decidieron cancelar la pelea por razones de seguridad y equidad deportiva.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: boxeo profesional

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
El olímpico mexicano en París 2024 (izq) entrará hoy en acción. (Zanfer)



      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408684

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx