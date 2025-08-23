Habrá función de box profesional con ‘Piolín’ y ‘Pastelero’ en Gómez Palacio

El Gimnasio Centenario de Gómez Palacio, vibrará esta noche con una emocionante función de box profesional, con la presentación del olímpico en París 2024, el duranguense Miguel Ángel “Piolín” Martínez.

Ayer en la ceremonia de pesaje, los protagonistas de la contienda estelar, aprobaron el duro escollo que representa la báscula. Tanto Martínez como su rival, Iván Reyes detuvieron la báscula en 145.5 libras, quedando listos para un duelo que promete emociones fuertes.

Martínez, quien representó a México en los Juegos Olímpicos del año pasado en la capital francesa, llega con una sólida trayectoria que incluye títulos nacionales en peso Welter y destacadas actuaciones tanto en el ámbito amateur como profesional. Su disciplina, técnica y experiencia internacional lo consolidan como uno de los talentos más completos del boxeo mexicano actual.

En otra pelea destacada de la cartelera, Diego Torres Núñez, registró 136.7 libras, mientras que su oponente Ridwan Oyekola marcó 132 libras, ambos dentro del límite permitido y en condiciones de protagonizar una contienda interesante.

Por su parte, el lagunero Jorge “Pastelero” Martínez con Abed Santibáñez en su esquina, enfrentará a Rashib Martinez.

La nota amarga de la jornada fue la cancelación de la esperada revancha entre el medallista de Bronce en los Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Misael “El Chino” Rodríguez y Ricardo Bañuelos. El oriundo del estado de Chihuahua, se presentó con 176 libras, una diferencia considerable respecto a las 157 libras de Bañuelos. Ante la desventaja de casi 20 libras, la Comisión de Box de Gómez Palacio y la promotora Zanfer, en mutuo acuerdo, decidieron cancelar la pelea por razones de seguridad y equidad deportiva.