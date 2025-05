Habrá compaña de esterilización para perros y gatos este domingo Torreón

Este domingo 18 de mayo, el Centro de Control Canino de Torreón realizará una campaña de esterilización para perros y gatos con el objetivo de promover la salud y el bienestar animal, así como de fomentar la tenencia responsable de mascotas.

Para tener acceso a este beneficio, las personas interesadas deberán acudir con un paquete cerrado de dos kilogramos de croquetas, el cual será recibido como apoyo para la alimentación de animales en resguardo. En apoyo a esta iniciativa, la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) donará árboles a quienes participen, reforzando así el compromiso con el cuidado del entorno y la comunidad.

La campaña comenzará a las 9 de la mañana en las instalaciones del Centro de Control Canino ubicadas en la calzada Agustín Espinoza No. 137, rumbo a la carretera Santa Fe de esta ciudad. Los requisitos para la esterilización son: llevar copia del INE del propietario del gato y/o perro, ayuno de ocho horas de la mascota y que ésta se encuentre clínicamente sana, sin garrapatas, no estar en celo, no preñez y llevar una cobija o manta para evitar problemas de salud entre las mascotas.

Se informó que no es necesario realizar una cita pero que el cupo es limitado por lo que se recomienda acudir a la campaña de manera puntual. Además de los procedimientos médicos a las mascotas, se ofrecerá una plática sobre tenencia responsable y se habilitará un espacio para quienes deseen adoptar un perrito y brindarle un nuevo hogar. Finalmente, el Centro de Control Canino invitó a la población a sumarse a esta jornada de bienestar animal, solidaridad y conciencia ambiental.