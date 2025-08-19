Gutiérrez Müller desmiente a ABC; está en México

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó que ella y su hijo Jesús Ernesto se hayan ido a vivir a España, como informó hace unos días el periódico español ABC.

Según el periódico español, Gutiérrez Müller vivirá en el exclusivo barrio La Moraleja, que cuenta con jardines y campos de golf, mientras que su hijo, de 18 años, estudiará en la Universidad Complutense de Madrid.

En sus redes sociales, la escritora de "Feminismo Silencioso" fue cuestionada este domingo sobre un cambio de residencia.

"¿Dra. se irá a vivir a España?", le cuestionó un seguidor de Instagram.

"No", respondió Beatriz Gutiérrez Müller.

En mayo pasado, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller reaccionó en sus redes sociales, luego de que trascendió que supuestamente solicitó la nacionalidad española, pese a la disculpa pública que promovió por La Conquista en el gobierno de su esposo.

Tras publicar en su cuenta de Instagram la imagen de un gallo con la leyenda "el gallito cantor", Gutiérrez Müller recibió un comentario relacionado con la supuesta solicitud de la nacionalidad española.