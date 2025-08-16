Guillermo Ochoa podría regresar a la Liga MX

Deportes Liga MX Santos Laguna Junior Asunción 2025 Lucha libre Algodoneros del Unión Laguna

EL UNIVERSAL

Con el Mundial a menos de 300 días de distancia, Guillermo Ochoa aún no tiene equipo y la competencia por la titularidad de la Selección Mexicana está al rojo vivo.

Sin embargo, de acuerdo con TUDN, un equipo de la Liga MX estaría interesado en hacerse de los servicios de Memo y darle el lugar para agarrar ritmo y competitividad de cara a la Copa del Mundo.

Se trata del Mazatlán, que actualmente tiene registrados a Ricardo Gutiérrez, Víctor Alcaráz y Ricardo Rodríguez como porteros.

La realidad es que aún no existen negociaciones entre el club y el portero y por ende, Memo aún no tiene definido su futuro.

Con 40 años, Ochoa busca el récord de ser convocado a seis Copas del Mundo. En Europa o en México, debería conseguir equipo para poder llamar la atención de Javier Aguirre.


               
               


               

               
               

               
               
               
