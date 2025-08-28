Deportes Guillermo Ochoa Emilio Fernando Alonso Boxeo profesional Algodoneros del Unión Laguna US Open

Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa estaría cerca de llegar al futbol de España

Tras semanas de incertidumbre, el arquero mexicano de 40 años negocia en la Segunda División española

Guillermo Ochoa estaría cerca de llegar al futbol de España

Guillermo Ochoa estaría cerca de llegar al futbol de España

EL UNIVERSAL

Una luz de esperanza se ha encendido para Guillermo Ochoa, arquero mexicano, quien ha sufrido en el reciente mercado de fichajes para encontrar equipo.

Luego de semanas de incertidumbre, en las que recibió múltiples negativas para continuar su carrera en equipos importantes de Europa, incluso al extremo de considerar jugar en la Liga de Expansión MX.

El panorama parece haber cambiado para el exjugador del América, luego de darse a conocer el interés del Burgos, equipo de la Segunda División de España, que tendría negociaciones iniciadas para sumar al mexicano al proyecto.

Según información de César Merlo, Ochoa, quien se encuentra como agente libre tras su paso por el AVS de Portugal, estaría cerca de asegurar su continuidad en tierras europeas.

Merlo, conocido por su experiencia en las transferencias del futbol internacional, agregó que todavía no hay un arreglo para sumar al guardameta de 40 años de edad, quien sueña con llegar a la Copa del Mundo de 2026 con la Selección Mexicana.


Luego de dos fechas en LaLiga Hypermotion, el posible nuevo equipo del mexicano se encuentra en la cuarta posición, detrás de Racing Santander, Sporting de Gijón y Real Valladolid.


El último partido de Guillermo Ochoa en Europa fue el 17 de mayo de 2025, cuando jugó con el AVS Futebol SAD en la Primeira Liga de Portugal. En ese encuentro, su equipo fue derrotado 0-3 ante el Moreirense, lo que los obligó a disputar un partido de promoción para evitar el descenso.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Guillermo Ochoa España Burgos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Guillermo Ochoa estaría cerca de llegar al futbol de España


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409979

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx