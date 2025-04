Guerreros Buscadores de Jalisco niegan versión de Fiscalía sobre Rancho Izaguirre

"Hoy, el Fiscal General (Alejandro Gertz Manero) quiere matar la verdad", señaló el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco para reclamar que durante la conferencia que ofreció la mañana de este martes para informar sobre las investigaciones en el Rancho Izaguirre, negara que en ese sitio se calcinaron cuerpos.

"En el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses existen pruebas contundentes que respaldan nuestra lucha. Hay 17 lotes de restos humanos óseos calcinados, recuperados del Rancho Izaguirre que son pruebas suficientes de que estamos hablando de seres humanos, no solo de una vasija como afirma el fiscal", señaló el colectivo en su página de Facebook.

Explicó que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, estos lotes de restos óseos humanos están catalogados como fragmentos de cráneo, fémur, cadera, falanges, piezas dentales y otros restos.

Además, en una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, señalaron que con sus declaraciones Gertz Manero acusa de mentirosas a todas las madres buscadoras sin siquiera haber puesto un pie en el rancho, por lo que pidieron a la mandataria escuchar a la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, quien –aseguran– conoce mejor el caso y las evidencias que han presentado.

"Le están mintiendo, Presidenta. Y quién miente ve por su interés personal pero no mide el daño que causa. La están alejando de nosotras. Justo ahora que comenzábamos a caminar juntas", indica la carta firmada por Indira Navarro, fundadora del colectivo.

Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, afirmó que preparan una conferencia de prensa en los próximos días para exponer pruebas contrarias a las afirmaciones hechas por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre el caso Teuchitlán.

Consultado por EL UNIVERSAL al respecto del informe presentado esta mañana por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso, don Raúl Servín afirmó que las declaraciones del fiscal los tienen molestos y por ello prepararán su posicionamiento sobre lo que encontraron en el Rancho Izaguirre.

Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontraron más de 400 prendas de vestir en el Rancho Izaguirre a inicios de marzo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y a partir de ese hecho el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció una serie de acciones y reformas legales para fortalecer la búsqueda de personas.

En ese sentido es que la Secretaría de Gobernación (Segob) realiza ahora mesas de diálogo invitando a colectivos de todo el país a proponer acciones y reformas para fortalecer los mecanismos de búsqueda y prevenir el delito de desaparición.

Al término de la octava de estas reuniones, Valentina Peralta Puga, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos en México, aseguró que el Rancho Izaguirre "no debería existir", sin importar el nombre que se le dé, pues ahí se cometieron delitos de manera evidente.

Con relación a lo expuesto por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre las investigaciones del caso, la líder buscadora que se reunió este martes con autoridades de la Secretaría de Gobernación, afirmó que deben esperarse los resultados periciales para defender si finalmente era un campo de exterminio o no.

"La ciencia tiene sus caminos para que haya dictámenes, más allá de lo que diga alguien, tendríamos que conocer los peritajes y una postura sobre los peritos y los especialistas. Lo que es una realidad es que ese lugar no debería existir y que no debe ser un espacio de impunidad, si es un horno crematorio o no, lo que sí sabemos es que hubo personas contra su voluntad ahí", señaló al término de la reunión.