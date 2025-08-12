Policiaca Incendios Narcomenudeo Policiaca Fallecimientos Accidentes viales

GRT detiene a tres por posesión de narcóticos en diferentes colonias de Torreón

EL SIGLO DE TORREÓN

En distintos operativos, elementos del Grupo de Reacción Torreón (GRT) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) detuvieron a tres personas por el presunto delito de posesión de narcóticos, en acciones efectuadas en las colonias Loma Real y Ampliación Zaragoza Sur.

La primera intervención se registró la noche del lunes, sobre la avenida Bromo, a las afueras de la frutería “Frutas Peña”, en la colonia Loma Real. Durante un recorrido de vigilancia, los agentes detectaron a dos hombres que discutían y se empujaban mientras gritaban palabras altisonantes, alterando el orden público.

Al acercarse para advertirles sobre la falta administrativa y restablecer la calma, ambos adoptaron una actitud desafiante y lanzaron insultos a los oficiales. Tras asegurarlos, se les practicó una inspección preventiva en la que se encontraron diversas dosis de una sustancia con las características de la droga conocida como cristal.

En este hecho fueron arrestados Juan Manuel “NN” de 36 años y José Abraham “NN” de 26 de edad a quienes se les decomisaron 16 bolsitas de plástico negro traslúcido y otras 22 similares, todas con piedra blanca semi granulada.

El segundo caso ocurrió a las 04:08 horas del martes, en la intersección de las calles 6 de Junio y Lago Michigan, en la colonia Ampliación Zaragoza Sur. En el lugar, los policías observaron a un hombre que gritaba de forma agresiva en la vía pública, alterando la paz.


Al intervenir, el sujeto respondió con insultos y actitud retadora, por lo que fue asegurado. En la revisión le localizaron una bolsa de plástico transparente que contenía 25 envoltorios tipo “cebollita” con piedra blanca granulada, también con las características del cristal.


El detenido fue identificado como Ricardo "NN" de 33 años de edad. En ambos casos, los presuntos responsables y la droga incautada fueron puestos a disposición de la autoridad competente, respetando en todo momento sus derechos humanos.



               
               


               

               
               

               
               
               
ID: 2405863

      


