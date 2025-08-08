GRT detiene a hombre por posesión de narcóticos

Policiaca Policiaca Accidente vial Seguridad FALLECIMIENTOS INCENDIOS

Elementos del Grupo de Reacción Torreón (GRT) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) realizaron la detención de un hombre por presunta posesión de narcóticos, durante un operativo de vigilancia en la colonia Ampliación Zaragoza Sur.

Lo anterior ocurrió la madrugada del viernes cuando agentes que circulaban por la calle Lago Michigan, esquina con calle Gaviotas de dicho sector, observaron a un individuo que golpeaba con patadas las puertas principales de diversos domicilios.

Ante esta conducta, los agentes intervinieron para prevenir daños y garantizar la seguridad de los vecinos.

El sujeto, identificado como Luis Enrique “NN” de 41 años de edad, mostró una actitud agresiva y desafiante hacia los oficiales, empujándolos e intentando agredirlos físicamente, al tiempo que profería insultos. Por este motivo, lo aseguraron de inmediato.

Durante la inspección preventiva, le encontraron una bolsa de plástico semitransparente y veinte bolsas más de color negro con cierre hermético, las cuales contenían una sustancia granulada y de color blanco, con características propias de la droga conocida como “cristal”.


El detenido, junto con la sustancia asegurada, fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.


               
               


               

               
               

               
               
               
