GRT detiene a dos hombres que viajaban en motocicleta con reporte de robo vigente

Elementos del Grupo Reacción Torreón (GRT) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, lograron la detención de dos hombres por el presunto delito de receptación culposa, asegurando una motocicleta con reporte de robo vigente.

Los hechos se registraron la tarde del jueves, cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia de nororiente a sur poniente sobre la calle Villa Unión, en la colonia Valle Revolución.

En el trayecto, los argentes detectaron a dos personas que circulaban a exceso de velocidad en una motocicleta, marca Yamaha, por lo que les indicaron detener la marcha para una inspección preventiva.

Al ser abordados, los sujetos adoptaron una actitud evasiva y agresiva, llegando incluso a insultar a los elementos de seguridad. Tras la revisión del número de serie de la motocicleta tipo YBR 125K, modelo 2005, color gris con blanco, con placas de circulación 60JCB3 y número de serie 3CCKE07615A000362, confirmaron que contaba con reporte de robo registrado hace un día.

Ante esta situación, realizaron la detención de Johan Alexis “NN” y Ricardo Aarón “NN”, ambos de 24 años de edad, informándoles de los motivos siendo puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La motocicleta asegurada fue removida con apoyo de una grúa y depositada en las instalaciones del corralón donde quedo a disposición del Ministerio Público correspondiente.