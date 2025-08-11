Espectáculos TELEVISA SERIES La Casa de los Famosos México Películas

Series

Graban tercera entrega de Doctora Lucía con lagunero Carlos Ferro

Proyecto. La trama combina drama médico, misterio y elementos sobrenaturales.

Proyecto. La trama combina drama médico, misterio y elementos sobrenaturales.

EL SIGLO DE TORREÓN.-

Comenzaron ya las grabaciones de la tercera temporada de Doctora Lucía: Un don extraordinario, que cuenta con la participación del actor lagunero, Carlos Ferro.

La trama combina drama médico, misterio y elementos sobrenaturales. En esta nueva entrega, TV Azteca incorpora a Itatí Cantoral, quien interpreta a "Natalia Cervantes", una médica con especialidad en cirugía plástica; personaje clave que cambiará el rumbo de la historia y sacudirá el mundo del Hospital Matilde Montoya.

A esta historia se suman Cayetano Arámburo y Ruy Senderos, quienes encarnarán a nuevos personajes que traerán consigo conflictos, revelaciones y un renovado dinamismo a la trama.

El elenco principal sigue liderado por la dupla que logran Marimar Vega y Ana Layevska. Con una idea original de Adrián Ortega Echegollén, bajo la producción de Martín Garza Cisneros y dirigida por Raúl Caballero y José García Agraz, esta producción garantiza mantenerse en el gusto del público.

En la trama de la próxima entrega, la doctora "Lucía Castillo" se enfrenta a una lucha entre la vida y la muerte. Su don sobrenatural, que la ha caracterizado desde la primera temporada, ha sido debilitado tras usarlo sin la protección de su amuleto, mismo que le fue robado por "Kiri", la hermana del brujo. Sin su peculiar don, "Lucía" queda expuesta y su salud se vuelve cada vez más frágil, situación que traerá consigo capítulos llenos de drama y tensión.


Mientras tanto, el doctor "Emiliano", interpretado por Cristián de la Fuente, ha desaparecido tras ser perseguido por la mafia y con un secreto inquietante a cuestas. Ante dicha situación, decide huir para no poner en riesgo a "Lucía", sin embargo, deja una profunda incertidumbre sobre su paradero y su propio destino.


"Patricio", quien es un médico internista a quien le da vida el actor Carlos Ferro, se ve atrapado entre su relación con la urgencióloga "Mariana Esquivel" (Ana Layevska), y sus sentimientos no resueltos hacia "Lucía".


Se convierte en el inesperado héroe del hospital cuando un suceso inesperado pone en crisis y en peligro la vida de varios, entre ellos "Manuela" (Norma Reyna), "Karina" (Luisa Rubino) y la propia doctora "Lucía".


Con una narrativa sólida, una producción de alto nivel y la llegada de personajes que buscan romper esquemas, Doctora. Lucía: Un don extraordinario desea reafirmar su lugar como una producción destacada de TV Azteca.


"Sin duda, nos espera una nueva temporada llena de giros, emociones y revelaciones que mantendrán a la audiencia cautiva y a la expectativa del destino de cada uno de sus personajes e historias", menciona un comunicado.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: series Doctora Lucía

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Proyecto. La trama combina drama médico, misterio y elementos sobrenaturales.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405556

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx