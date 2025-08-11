Graban tercera entrega de Doctora Lucía con lagunero Carlos Ferro

Comenzaron ya las grabaciones de la tercera temporada de Doctora Lucía: Un don extraordinario, que cuenta con la participación del actor lagunero, Carlos Ferro.

La trama combina drama médico, misterio y elementos sobrenaturales. En esta nueva entrega, TV Azteca incorpora a Itatí Cantoral, quien interpreta a "Natalia Cervantes", una médica con especialidad en cirugía plástica; personaje clave que cambiará el rumbo de la historia y sacudirá el mundo del Hospital Matilde Montoya.

A esta historia se suman Cayetano Arámburo y Ruy Senderos, quienes encarnarán a nuevos personajes que traerán consigo conflictos, revelaciones y un renovado dinamismo a la trama.

El elenco principal sigue liderado por la dupla que logran Marimar Vega y Ana Layevska. Con una idea original de Adrián Ortega Echegollén, bajo la producción de Martín Garza Cisneros y dirigida por Raúl Caballero y José García Agraz, esta producción garantiza mantenerse en el gusto del público.

En la trama de la próxima entrega, la doctora "Lucía Castillo" se enfrenta a una lucha entre la vida y la muerte. Su don sobrenatural, que la ha caracterizado desde la primera temporada, ha sido debilitado tras usarlo sin la protección de su amuleto, mismo que le fue robado por "Kiri", la hermana del brujo. Sin su peculiar don, "Lucía" queda expuesta y su salud se vuelve cada vez más frágil, situación que traerá consigo capítulos llenos de drama y tensión.

Mientras tanto, el doctor "Emiliano", interpretado por Cristián de la Fuente, ha desaparecido tras ser perseguido por la mafia y con un secreto inquietante a cuestas. Ante dicha situación, decide huir para no poner en riesgo a "Lucía", sin embargo, deja una profunda incertidumbre sobre su paradero y su propio destino.

"Patricio", quien es un médico internista a quien le da vida el actor Carlos Ferro, se ve atrapado entre su relación con la urgencióloga "Mariana Esquivel" (Ana Layevska), y sus sentimientos no resueltos hacia "Lucía".

Se convierte en el inesperado héroe del hospital cuando un suceso inesperado pone en crisis y en peligro la vida de varios, entre ellos "Manuela" (Norma Reyna), "Karina" (Luisa Rubino) y la propia doctora "Lucía".

Con una narrativa sólida, una producción de alto nivel y la llegada de personajes que buscan romper esquemas, Doctora. Lucía: Un don extraordinario desea reafirmar su lugar como una producción destacada de TV Azteca.

"Sin duda, nos espera una nueva temporada llena de giros, emociones y revelaciones que mantendrán a la audiencia cautiva y a la expectativa del destino de cada uno de sus personajes e historias", menciona un comunicado.