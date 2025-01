Gorditas laguneras enamoran a KeMonito en Torreón

Este sábado, en el primer vuelo que llegó a Torreón, procedente de la Ciudad de México, venía la leyenda de la Lucha Libre nacional, KeMonito.

Nacido bajo el nombre de Alejandro León, KeMonito comenzó su carrera en dicho entretenimiento deportivo en los ochenta, acompañando al luchadora Tinieblas.

Si talento en el ring, aunado a su carisma, lo llevaron de inmediato a ganarse el corazón del público, que a la fecha lo sigue apoyando.

KeMonito en El Siglo de Torreón con sus gorditas (EL SIGLO DE TORREÓN/RAMÓN SOTOMAYOR)

La estrella firmará autógrafos, se tomará fotos y grabará videos hoy y mañana de 12:00 del día a 8:00 de la noche en una plaza comercial ubicada en la Calzada José Vasconcelos. También venderá su mercancía, que es muy solicitada en donde quiera que va.

Después de arribar al aeropuerto Internacional Francisco Sarabia, KeMonito visitó el foro de SigloTV y El Siglo de Torreón para ofrecer una entrevista con nuestro compañero Aarón Arguijo.

Sencillo, se tomó fotos con quien se lo pedía, habló de sus más de cuatro décadas de carrera y además, cayó rendido ante las gorditas laguneras.

KeMonito se mostró muy contento de volver a la Comarca Lagunera, región a la que había venido en muchas ocasiones.

“Llegando a La Laguna, ya tenía tiempo de no venir. Extrañaba a la gente de por acá”, comentó el entrevistado. Vengo a la Super-Con. Me he distanciado un poco del ring para cuidar mi salud”.