Gómez Palacio informa horario especial en cajas por cierre administrativo este viernes

El Ayuntamiento de Gómez Palacio informa a la ciudadanía que, con motivo del cierre administrativo al término de la actual gestión municipal, este viernes 29 de agosto las cajas recaudadoras de la Presidencia Municipal, así como las de la Dirección de Tránsito y Parquímetros.

Carlos García González, tesorero municipal, detalló que todas las cajas permanecerán cerradas el sábado 30 de agosto, por lo que invitó a la población a realizar con anticipación cualquier trámite o pago pendiente, a fin de evitar contratiempos.

Asimismo, se informó que este ajuste aplicará también para las cajas del Sideapa y Sideapaar, en iguales condiciones.

Esta medida forma parte del proceso de cierre de la administración municipal, en cumplimiento de los lineamientos de transparencia, orden y rendición de cuentas que marcan la conclusión del actual periodo de gobierno.

El horario especial será de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

La atención al público en estos módulos se reanudará el lunes 1 de septiembre, en su horario habitual de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., retomando de manera normal los servicios a la ciudadanía.

El Ayuntamiento agradeció la comprensión de los gomezpalatinos y reitera su compromiso de concluir esta administración con responsabilidad, asegurando una transición eficiente y ordenada en beneficio de todas y todos.