Gómez Palacio impulsa bienestar infantil con calzado escolar gratuito

Durante la presente administración, el ayuntamiento de Gómez Palacio ha beneficiado a 8 mil 624 niños y niñas con calzado escolar gratuito que fue elaborado en la Fábrica de Zapatos Municipal, ubicada en el centro comunitario de la colonia Felipe Ángeles.

Desde la reapertura de esta fábrica, se han entregado 3 mil 624 pares de zapatos escolares y 5 mil pares de tenis, representando un apoyo directo a la economía familiar y al bienestar de la niñez de este municipio.

La fábrica fue rehabilitada en 2023 gracias a las gestiones de la presidenta municipal Leticia Herrera Ale y en la actualidad, opera al 100 por ciento, generando además oportunidades de empleo y capacitación para los habitantes del municipio.

Actualmente, el centro cuenta con un equipo de operadores y un encargado, entre ellos personas con discapacidad, quienes participan activamente en los procesos de empalme y acabado del calzado.

La reactivación de esta planta productiva significó un esfuerzo importante de la administración municipal, ya que las instalaciones y la maquinaria habían quedado en abandono y vandalizadas durante la gestión anterior. Gracias a su recuperación, se produce calzado escolar de manera eficiente, con un impacto social tangible y de largo alcance. Mediante un comunicado oficial, el ayuntamiento aseguró que con ello se da cumplimiento al compromiso con la inclusión, la formación laboral y el bienestar de la infancia, al tiempo que fortalece la recuperación de espacios públicos para ponerlos al servicio de la comunidad.