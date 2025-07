Gobierno se endeuda con hasta 10 mil mdd para rescatar a Pemex

El Gobierno Federal asumirá una nueva deuda por hasta 10 mil millones de dólares con el objetivo de mejorar la liquidez de Petróleos Mexicanos (Pemex) y permitirle cumplir con sus obligaciones inmediatas. Esta medida forma parte de una estrategia integral para optimizar vencimientos, reducir pasivos y costos financieros, y garantizar la estabilidad energética del país, informó la Secretaría de Hacienda en un comunicado.

De acuerdo con la dependencia, los instrumentos emitidos en esta operación –denominados valores precapitalizados amortizables, o P-Caps– no se consolidarán en los pasivos de Pemex ni del Estado mexicano, pero sí constituirán deuda pública del Gobierno federal. No obstante, Hacienda no especificó el monto exacto ni los plazos de vencimiento de la emisión.

Según información publicada por el diario Reforma, la operación financiera tendría como fin cubrir compromisos inmediatos de la petrolera, cuya deuda con vencimiento en este año asciende a 21 mil millones de dólares.

Previo al anuncio oficial, fuentes consultadas por Bloomberg anticiparon que la emisión oscilaría entre los 7 y 10 mil millones de dólares, con vencimiento a agosto de 2030. Aun así, el experto energético Gonzalo Monroy, director de GMEC, advirtió que este monto resulta insuficiente frente a los compromisos de corto plazo de Pemex, que suman 44 mil 300 millones de dólares en los próximos tres años, e incluso no alcanzaría para cubrir el adeudo con proveedores.