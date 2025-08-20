Gobierno federal acuerda programa especial de apoyo a ganaderos del norte del país

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una reunión en Palacio Nacional con los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; Coahuila, Manolo Jiménez; y Durango, Esteban Villegas, además de representantes de asociaciones ganaderas de estas entidades.

Durante el encuentro, se acordó implementar un programa especial de apoyo para enfrentar el cierre de la frontera a la exportación ganadera.

“Fortalecemos el Plan México”, destacó la mandataria en sus redes sociales, al subrayar que el objetivo es respaldar a los productores del norte del país ante este reto económico.