Gobierno federal acuerda programa especial de apoyo a ganaderos del norte del país

En la reunión participaron los gobernadores de Coahuila, Durango y Sonora

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una reunión en Palacio Nacional con los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; Coahuila, Manolo Jiménez; y Durango, Esteban Villegas, además de representantes de asociaciones ganaderas de estas entidades.

Durante el encuentro, se acordó implementar un programa especial de apoyo para enfrentar el cierre de la frontera a la exportación ganadera.

“Fortalecemos el Plan México”, destacó la mandataria en sus redes sociales, al subrayar que el objetivo es respaldar a los productores del norte del país ante este reto económico.


               
               


               

               
               

               
               
               
