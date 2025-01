Gobierno de Sheinbaum desmiente al NYT sobre reportaje de producción de fentanilo | VIDEO

Luego de que "The New York Times" publicó "Así es un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa", reportaje sobre la producción de esta droga sintética, la Secretaría de Marina (Semar) expuso por qué "no es creíble".

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 2 de enero en Palacio Nacional se presentó un "análisis de video publicado por 'The New York Times'" en el que aparecen "cocineros" que han desarrollado "tolerancia a la droga letal".

En el Salón Tesorería, la teniente Juana Peñaloza, química analista de precursores en campo de la Semar, indicó que para realizar estas actividades se necesita equipo más desarrollado, no solo una bandana como se muestra en el texto periodístico que usa el "cocinero".

Sobre el desmantelamiento de una casa de seguridad del grupo por parte del Ejército, horas antes de la grabación de los videos y por lo que se cambió de ubicación el laboratorio, la Marina apuntó que "no corresponde con la dinámica criminal habitualmente habituada".

"No existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de 'The New York Times' documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo", dijo la teniente Juana Peñaloza.

Cocinero hubiera durado 30 segundos: Alejandro Svarch

Alejandro Svarch, titular del IMSS Bienestar y exdirector de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dijo que para producir fentanilo se requiere un laboratorio con otras condiciones como ventilación profesionales y con equipos de protección personal especializados.

"Si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado, producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo", explicó Svarch.

Svarch describió un complejo proceso de síntesis químicas que emiten vapores, por lo que es imprescindible que "el cocinero" tenga un equipo de protección personal.

"Es poco creíble que en una cocina doméstica se puedan producir este tipo de sustancias", señaló y mencionó que las personas alrededor también estarían en riesgo.