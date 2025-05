Gobernadora defiende visita de MrBeast a zonas arqueológicas de Campeche

Sobre la polémica por la visita que el youtuber conocido como MrBeast hizo a las zonas arqueológicas de Calakmul, Balancanché y Chichén Itzá, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reaccionó.

Durante la transmisión del programa de Youtube, "Martes del Jaguar", Sansores aseguró que el creador de contenido cumplió con todos los requisitos para visitar estos lugares y pidió que "no vengan ahora con cuentos, ya es algo que la gente quiere inventar".

Asimismo, afirmó que el INAH estuvo al pendiente de todos los detalles de la visita, cuidando que se respetaran los espacios históricos: "Fueron muy responsables, están cuidando todos estos espacios que ellos saben qué importancia histórica tienen. Eso que dicen: ´es que entró a un lugar donde nadie entra´. No, ya lo explicó, no está abierto a todo el público, pero con permisos previos, con citas previas se hacen los tours. Ahí es donde él estuvo, ahí estuvimos también", dijo.

La funcionara estuvo acompañada por el secretario de Turismo estatal, Mauricio Arceo, quien calificó la visita del youtuber como una oportunidad de nivel mundial.

Asimismo, resaltó que el gobierno no gastó nada en el video: "Es importante decir que sin un peso del gobierno del estado". A lo que Sansores reiteró: "no nos costó ni un peso, ni la foto. La verdad que fue una gran generosidad. La gente cree que paga uno millonadas".

El mismo día en que se transmitió el programa, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que se tomarían sanciones contra MrBeast.

"Respecto a lo del INAH, le pedí a Diego Prieto una ficha, no es la primera vez que pasa, y por supuesto que no estamos de acuerdo, y por supuesto que habrá las sanciones correspondientes porque para eso no son esos espacios".

En rueda de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, al respecto, que se va a "averiguar exactamente, o más bien que informe, que el INAH nos diga bajo qué condiciones se dio este permiso, y si se violó el permiso, pues entonces qué sanciones provienen".