Gobernador reconoce intervención en cambios y enroques de funcionarios en Torreón

El gobernador Manolo Jiménez dijo que los cambios y enroques de funcionarios en la administración municipal de Torreón es parte de un plan de fortalecimiento institucional impulsado desde el estado y en coordinación con el alcalde, Román Alberto Cepeda, para potencializar diferentes proyectos, programas y obras para esta ciudad.

Refirió que a partir de la próxima semana se empezará a tener mayor claridad con estos reacomodos, que a su vez generarán también modificaciones en dependencias del gobierno coahuilense en La Laguna, incluyendo la Secretaría de Desarrollo Regional que ocupa Eduardo Olmos Castro.

“Estamos trabajando con el alcalde, y junto con un grupo de amigas y amigos de Torreón y La Laguna en un plan de fortalecimiento institucional, para entre el municipio y el estado potencializar todavía más diferentes proyectos, programas y obras para el bien de Torreón”, declaró. Por esto, los cambios que se han anunciado a nivel municipal obedecen a este nuevo plan.

Entre los relevos que se han mencionado, está el de la Secretaría del Ayuntamiento, la que quedaría a cargo de Olmos Castro en lugar de José Elías Ganem Guerrero; en ese sentido, el gobernador Manolo Jiménez dijo que ya la próxima semana se verá quién se hará cargo de la Secretaría de Desarrollo Regional.

“Yo en realidad tengo un gran cariño por Torreón y agradecimiento, siento que hay mucho potencial que tenemos que aprovechar para llegar juntos más lejos y de esa manera, la coordinación da siempre mejores resultados”, destacó.

Proyecto de transporte pasará al Municipio

El gobernador de Coahuila dijo que entre otros ajustes, están el de la Dirección de Tránsito y Vialidad, un área que entra en el plan de mejora, fortalecimiento y dignificación.

Lo que hasta ahora se ha dicho, es que esta área se reintegrará a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y ya no será parte de la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana.

Otro tema es el transporte público, sobre el que se ha trabajado desde inicios de la administración estatal para concretar un plan de modernización que considere o aproveche la infraestructura del fallido Metrobús o Bus Laguna.

En ese sentido, Jiménez Salinas destacó que de acuerdo con lo programado, el Municipio asumirá toda la responsabilidad del proyecto de modernización en algún momento, ya que hasta ahora la Subsecretaría de Movilidad, Infraestructura y Transporte ha tenido la responsabilidad de lo relacionado con la infraestructura del Bus Laguna y la relación con Banobras, a partir del apoyo financiero que dicha institución otorgó en 2015 para el citado proyecto al gobierno estatal.