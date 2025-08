Gobernador de Puebla lleva a su perro 'Tommy' a reunión | VIDEO

Durante una reunión oficial, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, presentó a su perro Tommy, quien ha sido designado como director honorífico de Bienestar Animal en el estado.

En medio del evento, se realizó una dinámica en la que simularon que el perro hablaba, generando un momento inusual.

Armenta abrió el acto con entusiasmo: “Hoy estamos tan emocionados que el Tommy nos vino a visitar, ¿verdad Tommy?”

La voz que simulaba hablar por el perro respondió con tono efusivo: “¿Papá, bueno, papá, cómo estás, papá? Gracias por aquí con me invitaste, papá. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Mira cuántos cachorritos y cachorritos hay, papá, qué emoción.”

El gobernador continuó: “Ya vieron, es el Tommy que sale en Sicom (Sistema de Informática y Comunicaciones)

La voz del personaje de Tommy prosiguió: “Gracias muy amables, muy amables. Gracias papá, muy amable. Estuvimos aquí contigo, papá, estoy muy contentos aquí contigo, papá.”

Armenta compartió el motivo por el cual lleva al can a actos oficiales: “Es que se enoja cuando no lo traigo a las ruedas de prensa porque dice que hice hizo campaña conmigo y porque ahora que ya estamos en el Gobierno no lo traemos a las actividades, pero por eso tiene ya su programa de televisión, gracias a todos. Muchas gracias. Tommy, también gracias.”

El personaje de Tommy concluyó con un mensaje afectuoso: “Gracias papá, muy amable, papá, muy feliz aquí contigo, papá. Gracias. Gracias a todos ustedes por. Invitarme, papá, te quiero mucho.”

El gobernador cerró el acto con una despedida: “Ahí nos vemos muchas gracias, gracias.”

La participación del perro en el evento, con un tono lúdico, fue parte del mensaje dirigido al público y reflejó el estilo personal con el que Alejandro Armenta ha querido presentar el tema del bienestar animal en el estado.