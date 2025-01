Gobernador de Durango promete acciones tras crisis en Nuevo Hospital de Gómez Palacio

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, aseguró que habrá consecuencias por crisis de medicamentos e insumos en Nuevo Hospital de Gómez Palacio.

El Siglo de Torreón informó el pasado fin de semana que el Hospital Nuevo de Gómez Palacio inició el año con una de sus peores crisis en términos de medicamentos e insumos básicos, falta de recursos humanos y de mantenimiento en su infraestructura, impactando negativamente en la atención que se les brinda a los usuarios y constituyendo una violación sistemática del derecho a la salud.

“No le calcularon al tema de los insumos. Yo pido una disculpa a quien haya tenido estas complicaciones. No debe de volver a suceder y el hospital de Gómez Palacio tiene que estar al 100 por ciento porque tenemos los insumos y el recurso para que no pase eso y por supuesto que haré movimientos en diferentes áreas del Gobierno y va a haber consecuencias, por supuesto las personas que no hicieron el trabajo que tenían que hacer van a tener que renunciar y voy a tener que hacer cambios en mandos medios en Salud para que pueda funcionar como debe funcionar el sistema de Salud en Durango”, dijo el mandatario.

Villegas dijo en cuanto al Hospital de Lerdo que estuvo mal diseñado y el drenaje estaba por encima “y ahora lo que estamos haciendo es meterlo como debe ser. Se nos atoró un poquito aquel lugar”, señaló.

Sobre IMSS-Bienestar

El gobernador dijo que platicará con la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al convenio del IMSS-Bienestar para analizar sobre todo el otorgar la base a médicos y enfermeras y recategorizar códigos y poder tener los medicamentos a tiempo y completos en los hospitales, hacer la obra de infraestructura que falta en el estado y que es urgente.

El mandatario dijo que hay necesidad de cambiar equipos viejos en diferentes unidades, no solamente hospitales sino unidades de Salud.

“Si se llevan la nómina de los 700 personas, que son de ellos, pero que en el 2023 los pagué yo con un convenio de que ellos quedaron que nos iban a regresar el dinero a finales del año y no sucedió y ya con los recortes que hicieron los diputados federales a Salud yo no tengo forma de recuperarlos. Los recortes le pegaron en casi 600 millones de pesos al Estado. Si logro tener estos acuerdos yo firmaría (el convenio) si no no tiene caso porque entonces con el dinero que tenemos hacemos lo mismo que ya estamos haciendo”, dijo.