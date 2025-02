Giro Independencia funciona al 95% en Torreón

El director de Obras Públicas de Torreón, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho dice que “el tiempo es el mejor juez” y que a tres meses de la inauguración del Giro Independencia, está funcionando al 95 por ciento en términos de vialidad. “¿Qué falta?, que todavía hay gente que quiere llegar a 100 kilómetros por hora por la lateral, se cruza la rotonda sin seguir los carriles, cambia de carril sin poner direccional, o sea, temas que no son añatibles (sic) a la infraestructura sino a un poco más de cultura y del usuario propio, por eso no me atrevo a decir que está funcionando al 100”, comentó.

El funcionario aseguró que no se han registrado accidentes viales atribuibles a la obra ni “temas en donde se llegue un punto como se decía, en donde más que ganar tiempo vas a perder tiempo en pasar por ahí, al contrario, todos los comentarios al principio, si fue caótico, la gente no le entendía, no lo sabía usar y sí hubo momentos en que fue complicado, tan es así que el primer día teníamos que hacer altos totales con más de 12 elementos de vialidad apostados día y noche ahí, los primeros días”. Posteriormente, comentó que la presencia de agentes de Tránsito y Vialidad disminuyó a seis y que actualmente, a cualquier hora, “el elemento está preventivo, ¿por qué]?, porque la ciudadanía y hay que reconocerlo, también hay partes que hace mal el gobierno pero también la ciudadanía no acaba de entender que las laterales son a 50 kilómetros por hora máximo, tendríamos que ir a 40, entiendo que está tan amplio, bien pavimentado, señalizado, pero tenemos que respetar”.

Dijo que de acuerdo al último estudio que se hizo sobre movilidad en este sector, fue de 94 mil vehículos y que actualmente y debido a que ya hay flujo del bulevar Independencia hacia la calle Antonio Duéñez Orozco y viceversa, probablemente entre el paso inferior o desnivel y la glorieta, el aforo ya superó los 100 mil vehículos.