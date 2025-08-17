Deportes Liga MX Riñas Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Lucha Libre

Gilberto Mora

Gilberto Mora despierta interés en diversos clubes de Europa

El joven delantero de Xolos ha destacado en Liga MX y Selección Mexicana; en Europa siguen de cerca su desarrollo

Gilberto Mora despierta interés en diversos clubes de Europa

Gilberto Mora despierta interés en diversos clubes de Europa

EL UNIVERSAL

Uno de los jugadores mexicanos que más llama la atención con miras al futuro es, sin duda alguna, Gilberto Mora, jugador de los Xolos de Tijuana que a los 16 años, ya ha sido convocado a la Selección Mexicana.

El joven, quien incluso puede presumir tener en su trayectoria un título con el Tricolor de Javier Aguirre, ha mostrado en sus minutos en la cancha su gran capacidad y talento.

El buen momento de Mora, quien sueña con llegar al balompié europeo, ha continuado en la Liga MX, competencia en la que, bajo las órdenes de Sebastián Abreu, ha tenido un rol protagonista, sumando hace unas horas su tercer gol en la campaña.

El gran desarrollo del mexicano ha llamado la atención del mercado en el Viejo Continente, que sigue muy atenta sus movimientos en busca de una posible transferencia.

De acuerdo con información de Ekrem Konur, periodista turco especializado en el mercado de fichajes internacionales, varios clubes están detrás de Mora, en una lista en la que destacan el AC Milan y el Manchester City.


"Muchos clubes de Europa están interesados en el talentoso jugador de 16 años del Club Tijuana, Gilberto Mora", publicó recientemente en su cuenta oficial de X.


Aunque aún no puede dar el salto a Europa por ser menor de edad, Mora cuenta con el respaldo de su familia y está representado por Rafaela Pimenta, agente de figuras como Erling Haaland y Santiago Giménez, quien recientemente se puso a su disposición para ayudarle en lo que sea posible para lograr su anhelo.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Gilberto Mora Europa Clubes

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Gilberto Mora despierta interés en diversos clubes de Europa


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407168

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx