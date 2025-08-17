Gilberto Mora despierta interés en diversos clubes de Europa

Uno de los jugadores mexicanos que más llama la atención con miras al futuro es, sin duda alguna, Gilberto Mora, jugador de los Xolos de Tijuana que a los 16 años, ya ha sido convocado a la Selección Mexicana.

El joven, quien incluso puede presumir tener en su trayectoria un título con el Tricolor de Javier Aguirre, ha mostrado en sus minutos en la cancha su gran capacidad y talento.

El buen momento de Mora, quien sueña con llegar al balompié europeo, ha continuado en la Liga MX, competencia en la que, bajo las órdenes de Sebastián Abreu, ha tenido un rol protagonista, sumando hace unas horas su tercer gol en la campaña.

El gran desarrollo del mexicano ha llamado la atención del mercado en el Viejo Continente, que sigue muy atenta sus movimientos en busca de una posible transferencia.

De acuerdo con información de Ekrem Konur, periodista turco especializado en el mercado de fichajes internacionales, varios clubes están detrás de Mora, en una lista en la que destacan el AC Milan y el Manchester City.

"Muchos clubes de Europa están interesados en el talentoso jugador de 16 años del Club Tijuana, Gilberto Mora", publicó recientemente en su cuenta oficial de X.

Aunque aún no puede dar el salto a Europa por ser menor de edad, Mora cuenta con el respaldo de su familia y está representado por Rafaela Pimenta, agente de figuras como Erling Haaland y Santiago Giménez, quien recientemente se puso a su disposición para ayudarle en lo que sea posible para lograr su anhelo.